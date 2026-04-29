Gol de Adrián Ugarriza para la victoria de Kiryat Shmona en la Liga de Israel. (Video: Sport 1)
Gol de Adrián Ugarriza para la victoria de Kiryat Shmona en la Liga de Israel. (Video: Sport 1)

la sigue rompiendo con el en la , luego de anotar de rebote tras fallar su penal ante el Maccabi Netanya. De esta manera, el delantero nacional llegó a los 17 goles en la temporada (15 en la liga y 2 en la Copa de la Liga). En este mismo encuentro también jugó Fernando Pacheco hasta el minuto 75, para posteriormente ser sustituido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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