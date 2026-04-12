Adrián Ugarriza volvió a marca en el Kiryat Shmona. (Foto: Getty Images)
Adrián Ugarriza volvió a marca en el Kiryat Shmona. (Foto: Getty Images)

volvió a hacerse presente en el marcador en la liga israelí. El atacante anotó el único gol de su equipo en la derrota de por 4-1 ante Maccabi Haifa, en un partido complicado por la jornada del campeonato local. Pese a la goleada sufrida, el peruano logró descontar para su equipo y mantiene su momento goleador en el fútbol europeo. Sin embargo, el resultado no acompañó al Kiryat Shmona, que continúa comprometido en la parte baja de la tabla y sigue luchando por salir de la zona de descenso en el torneo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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