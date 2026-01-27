Gol de Bassco Soyer en el triunfo de Gil Vicente vs. Portimonense. (Video: R / Foto: Gil Vicente)
Si algo ha caracterizado a en lo que va de su corta carrera, es la facilidad con la que sabe detectar el espacio y el momento justo para llegar al área. No antes ni después: juega como si tuviera un cronómetro en sus movimientos y espera el instante exacto para hacerse indetectable para sus marcadores. Lo hizo en las juveniles de , cuando tuvo la oportunidad de alternar en el primer equipo y ahora lo viene haciendo en el fútbol portugués, demostrando que la Sub-23 de le está quedando chica y pide a gritos una oportunidad en el primer equipo, en donde ya tuvo la posibilidad de salir en el banquillo en un encuentro de la Primeira Liga frente a Santa Clara. Este martes, en la primera jornada de la ronda de clasificación de la , el exjugador íntimo anotó el 2-0 parcial del 3-1 sobre el Portimonense, confirmando su gran presente: lleva cinco goles en cinco partidos en lo que va del 2026, totalizando siete en lo que va de la campaña. ¿Llegará a debutar en la máxima categoría del fútbol portugués antes de que finalice el curso 2025-26? De momento, el atacante viene haciendo los méritos necesarios para que esto ocurra.

