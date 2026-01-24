Desde que se marchó de Alianza Lima para tener su primera experiencia en el extranjero, se sabía que Bassco Soyer no la iba a tener nada fácil. El fútbol europeo, y sobre todo el de Portugal, es muy exigente con las jóvenes promesas que llegan a escribir su propia historia. Sin embargo, el ‘Potrillo’ viene jugando sin complejos en la Sub-23 de Gil Vicente y desde que comenzó el 2026 viene haciendo méritos para ganarse su debut en la Primeira Liga de Portugal –ya estuvo en el banquillo en un partido de esta temporada–. Esta vez, a pesar de la derrota de los suyos a manos del SC Farense (3-1), Soyer apareció para poner el descuento con un soberbio gol que levantó al público que estaba en las tribunas: eludió a un rival con calidad, se hizo el espacio para combinar y, cuando recibió al borde del área, giró y sacó un derechazo imposible para el portero rival. Con este, el exjugador íntimo lleva seis goles en lo que va de la Liga Revelação, cuatro de ellos anotados este año. Sin duda, Bassco está justificando con creces su último debut en la Selección Peruana, donde también marcó uno de los goles del 2-0 sobre Bolivia en Chincha. ¡Que siga así!