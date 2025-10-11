Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡De palomita! Gol de Yordy Reyna para Rodina Moscú en Rusia
Sigue en racha. Yordy Reyna marcó su segundo gol en los últimos tres partisos con Rodina Moscú en la FNL (Segunda División) en Rusia. La ‘Magia’ abrió el marcador ante SKA Khabarovsk por la fecha 14, y llegó a 23 puntos para ubicarse en el sexto lugar de la tabla, igualado en puntaje con Chelyabinsk para entrar a puestos de play-off para ascender a la Premier League rusa. Recordemos que el peruano cumple su segunda temporada en Rodina Moscú luego de rescindir contrato con Torpedo Moscú, club que logró el ascenso a Primera en Rusia pero perdió inmediatamente la categoría por estar involucrado en amaño de partidos.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.