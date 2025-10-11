Gol de Yordy Reyna en Rusia. (VIDEO: FC Rodina Moscú)
Sigue en racha. marcó su segundo gol en los últimos tres partisos con en la FNL (Segunda División) en Rusia. La ‘Magia’ abrió el marcador ante SKA Khabarovsk por la fecha 14, y llegó a 23 puntos para ubicarse en el sexto lugar de la tabla, igualado en puntaje con Chelyabinsk para entrar a puestos de play-off para ascender a la Premier League rusa. Recordemos que el peruano cumple su segunda temporada en Rodina Moscú luego de rescindir contrato con Torpedo Moscú, club que logró el ascenso a Primera en Rusia pero perdió inmediatamente la categoría por estar involucrado en amaño de partidos.

