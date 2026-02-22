Con presencia peruana durante los 90 minutos, el Gremio selló su pase a la final del torneo estatal tras superar al Juventude en los penales. Erick Noriega, quien volvía tras una suspensión, resultó fundamental al brindar el pase de gol para el 1-1 definitivo y posteriormente convertir su disparo en la tanda decisiva que terminó 4-1 a favor del conjunto de Porto Alegre. Este resultado garantiza una final de alto voltaje, donde Noriega y su equipo se verán las caras ante su eterno rival, el Internacional, en el gran derbi de la ciudad.
Asistencia para el 1-1 de Gremio vs Juventude
TE PUEDE INTERESAR
- La postura de Martín Pérez Guedes tras empate de Universitario: “Se pudo manejar de otra forma...”
- Jairo Concha y su tajante opinión tras empate de Universitario contra Cristal: “Es culpa de todos...”
- Javier Rabanal: el responsable del empate de Universitario y por qué perdieron ventaja de 2-0 ante Cristal
- ¡Malas noticias! Wilder Cartagena volvió a lesionarse tras su regreso a la MLS luego de 1 año de para
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones