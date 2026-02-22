Erick Noriega pateó el segundo penal en la clasificación de Gremio a la final del Campeonato Gaúcho. (Video: Premiere)
Con presencia peruana durante los 90 minutos, el selló su pase a la final del torneo estatal tras superar al Juventude en los penales. , quien volvía tras una suspensión, resultó fundamental al brindar el pase de gol para el 1-1 definitivo y posteriormente convertir su disparo en la tanda decisiva que terminó 4-1 a favor del conjunto de Porto Alegre. Este resultado garantiza una final de alto voltaje, donde Noriega y su equipo se verán las caras ante su eterno rival, el Internacional, en el gran derbi de la ciudad.

Asistencia para el 1-1 de Gremio vs Juventude

Asistencia de Erick Noriega en el 1-1 de Gremio vs Juventude. (Video: Premiere)

