Felipe Chávez continúa sumando buenos minutos con el Bayern Múnich a pocas días para el inicio oficial de la temporada 2026-27, donde su posible préstamo sigue siendo materia de debate entre la prensa que cubre al conjunto bávaro. Este martes, en un amistoso de preparación frente al Heidenheim, el mediocampista germano-peruano anotó un golazo de tiro libre para poner el 1-1 parcial a favor del equipo dirigido por Vincent Kompany. ‘Pippo’ se paró frente al esférico, se acomodó para su perfil y sacó un zurdazo inatajable para decretar el empate transitorio. Con este tanto, Chávez aumentó su registro en lo que va de la ‘pre’: cuatro goles y dos asistencias. Mientras su futuro sigue siendo una incógnita, con clubes interesados en conseguir un préstamo –lo siguen desde la Bundesliga, el ascenso alemán, España y Portugal–, veremos qué ocurre de aquí hasta el cierre del mercado de pases en Europa.