Gol de Felipe Chávez para el 1-1 del Bayern Múnich vs. Heidenheim. (Video: VG)
Gol de Felipe Chávez para el 1-1 del Bayern Múnich vs. Heidenheim. (Video: VG)

continúa sumando buenos minutos con el a pocas días para el inicio oficial de la temporada 2026-27, donde su posible préstamo sigue siendo materia de debate entre la prensa que cubre al conjunto bávaro. Este martes, en un amistoso de preparación frente al , el mediocampista germano-peruano anotó un golazo de tiro libre para poner el 1-1 parcial a favor del equipo dirigido por Vincent Kompany. ‘Pippo’ se paró frente al esférico, se acomodó para su perfil y sacó un zurdazo inatajable para decretar el empate transitorio. Con este tanto, Chávez aumentó su registro en lo que va de la ‘pre’: cuatro goles y dos asistencias. Mientras su futuro sigue siendo una incógnita, con clubes interesados en conseguir un préstamo –lo siguen desde la Bundesliga, el ascenso alemán, España y Portugal–, veremos qué ocurre de aquí hasta el cierre del mercado de pases en Europa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS