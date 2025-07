Aunque en su momento fue duramente criticado por haber dejado Partizán para marcharse a un país menos competitivo como Letonia, lo cierto es que la intención del entorno de Joao Grimaldo era que no pierda ritmo y tenga mayor continuidad en esta temporada, algo que lo iba a alcanzar con el conjunto de Belgrado en la Superliga de Serbia. Así pues, si bien no fue fácil ganarse la confianza de su director técnico Adrián Gula, el exjugador de Sporting Cristal se ganó la titularidad en Riga FC a pulso y este sábado volvió a confirmar que fue la mejor decisión de su entrenador. En el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa de Letonia, el delantero nacional se despachó con un gol y una asistencia de taco en el 4-0 sobre FK Tacums 2000. De esta manera, su equipo no solo clasificó a la siguiente instancia del certamen, sino que él, con su rendimiento en el campo, sigue sumando créditos para volver al Partizán en busca de una segunda oportunidad. Hay que recordar que tiene contrato vigente con los serbios hasta junio del 2028.

Gol de Joao Grimaldo:

Gol de Joao Grimaldo en la goleada de Riga FC por la Copa de Letonia. (Video: Riga FC)

Asistencia de taco de Joao Grimaldo:

Asistencia de Joao Grimaldo en la goleada del Riga FC. (Video: Riga FC)