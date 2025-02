De un tiempo a esta parte, por más que juega como lateral derecho, Luis Advíncula ha demostrado en más de una ocasión que no tiene ningún problema para pegarle con la zurda. De esa manera ha marcado sus goles más importante con Boca Juniors, incluyendo uno en la recordada final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense. Así pues, no es una sorpresa que se haya despachado con otro golazo para poner el 1-0 sobre Aldosivi, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025. Con La Bombonera retumbando por el pésimo primer tiempo del ‘Xeneize’, el futbolista peruano se lanzó al ataque por su sector y recibió un pase sencillo de Miltón Delgado. Tras hacerse un espacio para su pie izquierdo, el ‘Rayo’ se sacó de encima a Ayrton Preciado y no dudó en sacar un zurdazo inatajable para Williams Barlasina, decretando la ventaja parcial para los dirigidos de Fernando Gago.

