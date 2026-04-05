Gol de Oliver Sonne para Sparta Praga de República Checa.
Gol de Oliver Sonne para Sparta Praga de República Checa.

volvió con todo a luego del receso por fecha FIFA y participar en los dos amistosos de la Selección Peruana. El lateral apareció dentro del área y de media vuelta abrió la cuenta para los granates ante Karvina a poco del descanso. En dicho partido también viene jugando , quien arrancó en la banca de suplentes pero ingresó a la media hora de juego por la lesión de su compañero Jaroslav Zeleny. Se trata del segundo gol del ‘Vikingo’ con la camiseta de Sparta Praga.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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