Gol de Oliver Sonne en la goleada del Sparta Praga. (Video: Sparta Praga)
Gol de Oliver Sonne en la goleada del Sparta Praga. (Video: Sparta Praga)

tuvo una jornada destacada con al marcar su primer gol con el club en la goleada 5-2 sobre Slovácko por la liga checa. El lateral de la selección apareció dentro del área y se lanzó con una espectacular ‘palomita’ para poner el 2-1 parcial cuando el encuentro estaba igualado, devolviéndole la ventaja al conjunto de Praga. En el partido también fue titular , quien continúa sumando minutos con miras a una posible convocatoria a la Selección de Perú. Con esta actuación, Sonne sigue afianzándose y ganando protagonismo en el club checo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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