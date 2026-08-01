Golazo de Sergio Peña en la victoria del OFK Beograd. (Video: Arena Sport 1)
Golazo de Sergio Peña en la victoria del OFK Beograd. (Video: Arena Sport 1)

llegó al para afrontar un nuevo reto en la histórica y no tardó en dejar su huella. En la tercera fecha del campeonato, el volante peruano marcó su primer gol con el club tras aprovechar un rebote fuera del área y sacar un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo, sentenciando el 4-1 sobre Novi Pazar. Con este triunfo, el OFK Beograd sumó cuatro puntos y se ubicó en la quinta posición de la tabla.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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