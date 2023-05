El último viernes, el nombre del ‘9′ Gianluca Lapadula volvió a estar en lo más alto de la Serie B: gracias a sus 21 tantos y cuatro asistencias, fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2022-23 en el certamen italiano. Y, como si todo eso no fuera suficiente, el atacante de la Selección Peruana volvió a dejar en claro que todas esas cifras no fueron casualidad: sucede que en el arranque del compromiso entre Cagliari y Venezia -por los play off- dijo presente con un doblete. Un detalle no menor: llega con todo a los amistosos que sostendrá la bicolor contra Corea del Sur y Japón, a mediados de junio.

El primer tanto del peruano, en el Unipol Domus, llegó a los 14 minutos. Tras una serie de rebotes en el área de Venezia, Nahitan Nández tomó la pelota por la banda derecha y sacó un centro preciso para el ‘Bambino’, quien se metió entre los centrales y de un fuerte cabezazo derrotó al ‘1′ Jesse Joronen. Así se dio el primer festejo del atacante de la bicolor; ojo, en el torneo ya tiene 23 tantos.

Pero eso no fue todo para la carta de gol de Cagliari. Y es que Gianluca Lapadula todo lo ve gol en Italia; entonces, sobre los 18′ aprovechó un error del defensa Andrea Carboni, quien se resbaló en su intento de tomar el esférico. En medio de esa circunstancia, el artillero de la Serie B no perdonó y colocó el 2-0 parcial.

Un detalle a señalar es que los ‘Rosoblu’ parten con cierto favoritismo por su ubicación en la tabla general durante la etapa regular: culminaron en la quinta casilla; mientras que su rival de este sábado ocupó el octavo lugar. Así, que al equipo de ‘Lapa’ solo le basta con el empata para meterse a la siguiente etapa (aquí todos los detalles de la elección del ‘9′ de la blanquirroja como mejor jugador del torneo italiano).

Lapadula ilusiona al Cagliari con la Serie A. (Video: Cagliari Calcio)

Lo que se le viene al Cagliari

Si el equipo de Claudio Ranieri derrota este sábado a Venezia, su siguiente prueba -en las semifinales del ascenso de la Serie B- será el Parma. Un detalle clave con el posible rival de turnoes que en el arco cuenta con el histórico Gianluigui Buffon y ya se enfrentaron el pasado 22 de abril. En aquella oportunidad, Gianluca Lapadula anotó, pero Cagliari perdió 2-1.

Sin duda, esta etapa del campeonato italiano será seguida de cerca por lo varios gerentes deportivos de clubes de la Serie A. Y uno de los más interesados en el goleador de la Selección Peruana es Udinese. Así que ‘Lapagol’ puede ganar por todos lados.





