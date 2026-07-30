Doblete de Felipe Chávez en la victoria del Bayern Munich. (Video: Bayern Munich / Foto: Getty Images)
Doblete de Felipe Chávez en la victoria del Bayern Munich. (Video: Bayern Munich / Foto: Getty Images)

continúa aprovechando las oportunidades en el . El joven futbolista peruano fue una de las figuras del conjunto bávaro al marcar un doblete en la goleada conseguida durante un amistoso de preparación previo al inicio de la . Con una destacada actuación en ataque, el volante dejó en evidencia su capacidad para llegar al área y definir con eficacia. Luego de convertir sus dos tantos, fue sustituido a los 63 minutos entre los aplausos del cuerpo técnico. Su rendimiento ilusiona tanto al club alemán como a los aficionados peruanos, que siguen de cerca su crecimiento en Europa. Chávez busca consolidarse en el primer equipo y ganarse un lugar para la temporada oficial.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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