El haber entrenado con el plantel principal del Bayern Múnich durante la pretemporada le sigue dando frutos a Felipe Chávez. Si bien no ha vuelto a ser considerado por Vincent Kompany, el volante de 18 años continúa en la órbita de su comando técnico y, seguramente, más con lo que acaba de hacer hoy: en la fecha 1 de la Fase de Liga de la UEFA Youth League 2025-26, el mediocampista se despachó con un doblete para firmar el 2-1 frente al Chelsea, y así decretar la remontada para los bávaros Sub-19. El primero de ellos fue un verdadero golazo, ya que aprovechó la desatención del portero rival para anotar un tanto olímpico desde el saque de esquina (19′). Minutos después, ‘Pippo’ recibió el esférico en el borde del área, se sacó a su marcador con mucha facilidad y sacó un zurdazo colocado. ¡De manual! Todo esto se da mientras en nuestro país hay expectativas sobre un posible llamado a la Selección Peruana absoluta, para disputar los amistosos de octubre y noviembre. ¿Se dará?