La pandemia ha cerrado fronteras y ha obligado a los países a resguardar a su población, a fin de evitar la propagación del coronavirus. Si bien en Europa se está ingresando a un nuevo periodo de ‘normalidad', en Perú la situación aún no parece mejorar, por lo que los compatriotas que militan en clubes extranjeros no podrán regresar hasta nuevo aviso.

Ese es el caso de Gustavo Dulanto, defensa de Boavista en Portugal, quien podrá disfrutar de unas semanas de vacaciones, luego de que culminara la temporada. No obstante, ante la crisis sanitaria que rige en el mundo, no podrá viajar de vuelta a casa para estar con sus seres queridos.

“Ya de vacaciones... Qué difícil es saber que no podré ir al Perú y estar con los míos, más en esta situación que se esta viviendo”, publicó el jugador de 24 años en su cuenta de Twitter.

Pese al panorama complicado que se vive en el país, Dulanto no desaprovechó en mandar un mensaje a todos sus seguidores y en general a los peruanos, para que no bajen los ánimos. “Mucha fuerza para mi lindo país, no hay día que no lo extrañe. ¡Arriba siempre el Perú!”, agregó en su tuit.

Gustavo Dulanto tiene contrato con Bocavista hasta mediados de 2021. Tras el reinicio del balompié en Portugal el defensor peruano ha sumado bastantes minutos, incluso llegó a marcar el descuento en el duelo ante Benfica a inicios de julio.

El defensa nacional llegó a Portugal para el tercer trimestre del 2019, con la expectativa de sumar minutos y tener un lugar en Boavista. Previo a su llegada al ‘Viejo Continente', jugó para Cusco FC (Real Garcilazo), UTC y Universitario de Deportes, donde hizo su debut en el 2015.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: tres posturas básicas de yoga