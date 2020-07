Hace un par de semanas, Patricio Rubio fue anunciado como el nuevo refuerzo de Alianza Lima. El delantero fichó por el cuadro íntimo luego de que Mario Salas lo pidiera con mucha ilusión, pensando en el gran aporte que dará en la presente temporada.

La actual situación que vivimos en el mundo entero a causa del COVID-19 y el cierre de fronteras para evitar su propagación han retrasado la llegada del goleador. Sin embargo, Depor pudo conocer que Patricio Rubio ya tendría todo listo para agarrar sus maletas y volar rumbo a Lima el lunes 27 de julio.

“Si Dios quiere y todo sale bien, sería así. Estamos en eso”, sostuvo el jugador a Depor, quien además, dio a conocer que solo le resta tomar sus maletas ya hechas para estar en Lima.

El llamado de Mario Salas

Patricio Rubio estampó su firma por Alianza Lima y se reencontrará con Mario Salas, con quien coincidió en el Barnechea de Chile. El ‘Pato’ reforzará el ataque del equipo blanquiazul, pero, ¿qué lo motivó a dar el salto a Perú?

“He escuchado bastante de la historia de Alianza Lima, de la gente y lo linda que es. Pero no hay que dejar de mantener las expectativas altas, porque vengo a pelear por el club. Ojalá se pueda lograr cosas importantes. Quiero disfrutar del país, hacer muchos goles y ganarme un lugar en el equipo”, dijo Rubio en un Live de Instagram para el club.

Si bien sabe que llega a uno de los equipos más grandes del país, hubo motivos de peso que ayudaron a que se decidiera por ir a La Victoria. “El que estuviera el profe Mario Salas, que sea un equipo grande, el cariño de su hinchada, que me estuvo escribiendo desde antes de anunciarse la noticia y me hicieron sentir muy querido, ayudó a que me decidiera por Alianza”, detalló en la entrevista.

