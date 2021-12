No solo fue el capitán, sino también uno de los líderes de Sheriff Tiraspol en su aventura en la Champions League. Gustavo Dulanto se muestra muy ilusionado con los encuentros que se le vienen con el cuadro de Moldavia, al mismo que llegó motivado por los retos que este le ponía en el camino.

“Estoy feliz por lo que venimos logrando. Se logró el objetivo de seguir en un torneo internacional. Fue difícil, pero ahí estamos. Si no me gustara lo complicado, no me hubiera venido a Moldavia. No vine a ver qué sucedía, sino a jugar, que fue lo que conseguí, gracias a Dios”, sostuvo el jugador nacional en diálogo con DirecTV.

Por otro lado, Gustavo Dulanto dio a conocer que, a pesar de estar seducido por jugar en Europa, siempre tuvo a Universitario como una de sus principales prioridades. Incluso, volvió a dejar en claro de que mantienen vigente el deseo de vestirse de crema en un futuro no muy lejano.

“Antes de venir a Sheriff Tiraspol. esperé a Universitario, hasta el último. Solo que nunca recibí la llamada. Solo se comunicaron para preguntarme si estaría dispuesto a jugar por el club. Ahora, que tengo más experiencia, me gustaría volver al club y darles las alegrías que me dieron como hincha. Mi papá siempre me saca en cara que fue campeón con la ‘U’”, agregó.

Los posibles rivales de Dulanto en la Europa League

Para los primeros enfrentamientos, serán los equipos de Champions quienes serán locales. Por su parte, los equipos de Europa League serán cabezas de serie y definirán en casa la eliminatoria. Hasta el momento solo hay cuatro equipos que han confirmado su presencia en los dieciseisavos de final del segundo torneo más importante de clubes en Europa.

Bombo 1 (Europa League): Betis

(Europa League): Betis Bombo 2 (Champions League): Borussia Dortmund, Sheriff y Zenit.

Cabe destacar que el último jugador peruano que diputó la Europa League fue Cristian Benavente. Lo hizo la temporada anterior cuando vestía los colores del Royal Antwerp. El cuadro estuvo en el grupo J, junto al Tottenham, Lask y Ludogorets.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.