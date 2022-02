El Perú vs. Uruguay se va calentando poco a poco y ello permitió hacer un breve recuento de los elementos de la Selección Peruana que más veces tuvieron que enfrentarse a los orientales, siendo todos ellos dirigidos, en más de una ocasión por Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero aparece como el deportista que más ocasiones midió fuerzas con los ‘Charrúas’, habiendo participado en los últimos diez compromisos que ambos elencos tuvieron, por lo que su baja en este vital duelo de Eliminatorias, sin duda alguna, se sentirá en el banquillo del ‘Tigre’.

Así como el ‘Depredador’, hay otros elementos de la Selección Peruana que ya saben lo que es ponerse frente a frente con Uruguay, combinado que buscará sellar su clasificación a la próxima cita mundialista, en casa, y con el apoyo de su fiel hinchada.

Cabe destacar que otra de las posibles bajas, con una importante presencia goleadora frente a los celestes, será Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ supo cómo ’vacunar’ a los orientales hasta en cuatro ocasiones, por lo que será de gran falta para el nuevo equipo de Gareca.

Los jugadores que más se enfrentaron a Uruguay

JUGADOR PARTIDOS ELIMINATORIAS GOLES Paolo Guerrero 13 7 4 Luis Advíncula 9 4 0 Yoshimar Yotún 7 4 0 Christian Cueva 7 4 0 Pedro Gallese 6 3 0 André Carrillo 6 3 0 Renato Tapia 6 3 1 Jefferson Farfán 6 3 4 Edison Flores 4 2 1 Carlos Zambrano 4 1 0 Miguel Trauco 4 1 0

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





