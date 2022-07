Además, dijo que su extécnico en las “Avispas”, el ucraniano Yuriy Vernydub se sintió destruido al estar alejado de su familia. En lo futbolístico, “Pochito” sueña con ser protagonista con su nuevo equipo. Eso sí, confesó que la “U” lo quiso repatriar, pero optó por seguir en el extranjero. La selección es un objetivo por cumplir y destacó lo aprendido con Juan Reynoso, su exentrenador en Real Garcilaso.

¿Cómo te sentiste en tu debut con Riga FC de Letonia ?

Bien. Acá el fútbol es bastante de contacto, agresivo. Los ‘blancos’ son todos de mi tamaño. Están bien ‘papeados’. No jugaba desde el 21 de mayo con Sheriff, así que gracias a Dios todo me salió bien en los 45 minutos de juego con el Riga FC.

¿Qué expectativas y por qué jugar en Letonia?

Siempre aspiro a grandes cosas. He leído que algunos comentan que me perderé en Letonia, lo mismo me comentaban cuando vine a Moldavia y me hice más conocido haciendo cosas que siempre soñé al jugar una Champions League. Acá me ha impresionado el club, la infraestructura, me han tratado como rey, así que solo queda trabajar con mucho sacrificio.

¿Universitario de Deportes te quiso repatriar para el Clausura?

Sí, hubo contacto, pero Sheriff quería venderme sí o sí. La “U” no llegaba a esa cantidad, y yo ya había cumplido los objetivos en Moldavia. Ahora estoy comenzando de cero. A mí nadie me regaló nada, todo lo hice con trabajo. Llegar aquí es un tema de objetivos, también lo económico. Tuve algunas opciones nada formales con equipos del Medio Oriente, pero hablando con mi esposa era misma cantidad que aquí. Vine a lograr grandes cosas, jugar un torneo internacional.

Varios de tus excompañeros cremas alistan maletas para pegar la vuelta en el Centenario…

El tema de regresar a Universitario siempre lo tengo presente. Sigo al equipo de cerca, pero ahora mi cabeza está seguir en el extranjero a los 27 años. Espero estar cinco años más.

¿Cómo te sentiste en Moldavia cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania?

Estaba al lado de Ucrania, obviamente había temor. Tenía las maletas listas. Solo hubo un ataque a un ministerio, pero felizmente no había nadie. Recuerdo el partido de Europa League, el día que empezó la guerra, fue muy difícil.

Gustavo Dulanto fichó por el Riga FC hasta el 31 de diciembre del 2023. (Foto: Prensa Riga FC)

¿Por qué?

Bajamos a desayunar y a la hora de la charla, nuestro entrenador (Yuriy Vernydub) no bajó. Después nos dijo que su cabeza no estaba en el partido. Se sentía con el corazón destruido. A nosotros nos chocó. Sentíamos tristeza por él, por su familia. Yo tenía a mi esposa e hija en Tiráspol. Vivía rodeado de un cuartel, no dormí ese día. Cada diez minutos le preguntaba a mi señora por las maletas. Gracias a Dios no sucedió nada malo. Espero que las cosas se calmen. Tengo a mi último cuerpo técnico de Ucrania, amigos rusos, de ambos lados. Al comando técnico de Sheriff no tengo palabras de agradecimiento.

¿Alguno se enroló a la armada para la guerra?

Yo le pregunté al comando técnico, pues Yuri si se fue a Ucrania. Salieron fotos con ropa del ejército, pero no daban respuesta. Siempre me mantenía al margen, es un tema delicado.

Letonia tiene casi dos millones de habitantes, Lima supera los diez…

Es muy bonita, ordenada. Conocí la capital en un día. El viernes ya tendré el departamento. El equipo me ha tratado muy bien, y espero darle satisfacciones en el campo.

¿Cómo vas con el inglés, el ruso?

El inglés lo hablo como Tarzán, pero sí lo entiendo. Después algunas palabras en ruso. Ya me suelto más. Nunca he tenido problemas con el inglés, acá hablan tres idiomas: ruso, letón y ruso.

¿Qué te dijo “Pocho”, tu papá, cuando firmaste por Riga FC?

Está contento por todo lo que me está sucediendo. Todo es a base de mi esfuerzo. Nunca se ha metido en las decisiones. Me hice solo, tengo su apellido y los valores de mis padres.

La Selección Peruana siempre será un objetivo…

Decirte que no pienso en la selección es mentir. Siempre pienso en formar parte de la selección, es el sueño de todos los deportistas. Ahora se cambia de técnico, siempre habrá una base. Espero seguir sumando minutos y tener una oportunidad.

Juan Reynoso es uno de los candidatos a reemplazar a Ricardo Gareca…

Me dirigió en Real Garcilaso, dos meses, después me fui a Portugal. Es un gran entrenador. Parecía que me estaba preparando para irme al extranjero. Trabaja muy bien, pude captar su idea de juego y lo aplicó hasta el día de hoy.

