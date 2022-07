A un paso de mudarse a Lima. Ricardo Gareca dio detalles de algunos puntos que tocó con su entorno más cercano en los días que se encontraba analizando su estadía al frente de la Selección Peruana. Incluso, contó que les hizo una propuesta única para no perderse más momentos importantes por su lejanía.

“Hay un detalle que hablé con mi familia, había un interés de la FPF para continuar y también nuestro. Necesitaba irme de vacaciones con la familia, dentro de esto les dije si me pudieran acompañar viviendo en Lima. Nunca lo había hecho. Le dije a mi esposa y mis hijos, que necesitaba que me acompañen más (en Perú)”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ricardo Gareca confirmó que intentaron reunirse con él en Argentina, pero que un contagio de COVID-19 le imposibilitó acceder a dicha reunión. Además, no se había llegado a un acuerdo con su hijo y su abogado, por lo que consideraba innecesario volver a tocar el tema Selección Peruana con la FPF.

“Una vez que terminó de todo, nos juntamos en un restaurant. Yo de la parte contractual no hablo, lo hace el doctor Cupelli y mi hijo Milton. Agustín quiso juntarse conmigo en Buenos Aires. Yo me contagié de COVID en la última semana en Perú. Cuando me dan el alta, le digo a Agustín que ya no tenía nada que hablar. Cuando acabe el tema contractual, no tenía problemas en hablar con él”. “Además no quería exponerme a ninguna reunión social y eso le manifesté al presidente”, agregó.

Gareca agradeció a sus compañeros

Ricardo Gareca recordó la frase que dejó en su llegada a la Selección Peruana, en la que dejó en claro que poseía una confianza extrema en la materia prima con la que le iba a tocar trabajar y con la que alcanzó una clasificación a una cita mundialista (Rusia 2018) tras 36 años de ausencia.

“Desde el que tuvo una sola convocatoria, hasta los que nos acompañaron desde el primer momento. Agradecerles por el gran respeto, profesionalismo y predisposición para los requisitos que teníamos e nivel de cuerpo técnico. estoy totalmente agradecido al jugador peruano. Estoy más convencido que aquella frase de que ‘confío en el futbolista peruano’, la pusimos delante y la transformamos en algo real. Tenemos la fe intacta en ellos”, sostuvo el entrenador argentino.





