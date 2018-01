Actualización, 16:21



Tras afirmar en Instagram que no se sentía importante en Sao Paulo , el volante Christian Cueva sorprendió a todos al orrar la publiación que contenía la explicación del por qué no viajó con el para jugar el partido con Mirassol por el campeonato estadual Paulista.

La publicación que tuvo buen impacto en Instagram, de pronto no apareció más. El perfil del volante de la Selección Periana ya no presentaba el polémico post donde aseguraba que tenía dos ofertas que estaba evaluando. Mira cómo lució la red social sin la publiación del peruano.

Instagram: Christian Cueva dijo, "no me siento importante en Sao Paulo"

Salió a decir su verdad. Christian Cueva no se quedó callado ante las informaciones que hablan de que no está comprometido con Sao Paulo y se defendió a través del Instagram. El también volante de la Selección Peruana señaló que no se siente importante en el plantel tricolor.

Toda la polémica se desató este martes cuando el peruano solicitó al comando técnico de Dorival Junior ausentarse del juego contra Mirassol por el campeonato estadual de Sao Paulo. En Brasil lo llamaron de poco comprometido y hasta la directiva salió a aclarar que el volante tiene las puertas abiertas del club.

Christian Cueva: Gareca se pronunció sobre su tardanza en Sao Paulo, ¿jalón de orejas?

Pero el delantero de la Selección Peruana no se quedó callado y con una publicación en Instagram reveló cuál es su posición y el por qué desistió a viajar a jugar contra Mirassol. Mira, a continacuión, su explicación.

"A los aficionados del Sao Paulo me gustaría aclarar mi ausencia del partido contra Mirassol: Estoy tan comprometido con el club, que en el último partido no estaba programado de ir al juego, y yo pedí ir para ayudar a Sao Paulo pues veníamos de una derrota. Esperaba empezar jugando mañana para estar bien de ritmo y físicamente para el juego contra Corinthians, pero por opción de la comisión técnica yo iba al banco de suplentes. Entonces me pareció que no soy importante para el equipo, y pedí no viajar y analizar las propuestas que llegaron a mí. Estoy a disposición siempre para ayudar a este gran club, jugando", escribió el peruano en su red social.

Recordemos que antes de unirse a la pretemporada de Sao Paulo, el club brasileño rechazó dos ofertas por Christian Cueva. Una de Rusia y otra del fútbol árabe. Por estos días, Boca Juniors había mostrado interés en el peruano, lo que podría hacer que deje el equipo esta temporada.

