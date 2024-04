En las últimas semanas, José Guillermo del Solar ha sido noticia tras realizar un viaje a Estados Unidos para llevar a cabo visorias en busca de potenciales jugadores para las selecciones juveniles de Perú. Durante sus conversaciones con varios entrenadores, se encontró con un compatriota: Jean Pierre Mujica, quien es el entrenador principal de la Sub-15 de Los Angeles Galaxy. Mujica llegó a esta institución en la temporada 2022, tras acumular experiencia en equipos juveniles y femeninos en territorio norteamericano. Aunque su trayectoria en el fútbol comenzó en nuestro país, particularmente en Sporting Cristal, el club que lo formó y le brindó la oportunidad de jugar profesionalmente.

Jean Pierre concedió una entrevista a Depor, en la que compartió detalles sobre su carrera, explicando cómo llegó a Estados Unidos y la transición que tuvo que hacer de jugador de fútbol a entrenador. Además, reveló que entrenó a Diego Otoya, actual jugador de Sporting Cristal, cuando era más joven. Por último, recordó el encuentro con Chemo del Solar y mencionó qué jugador peruano en particular de su equipo fue a observar.

Inicios y Sporting Cristal

¿Podrías contarnos un poco sobre tus inicios en el mundo del fútbol?

Desde chico, siempre tuve el sueño de ser futbolista profesional. Empecé en modo competitivo con Sporting Cristal cuando tenía apenas 12 años. Realicé mi formación en La Florida hasta los 20 años, llegando incluso a jugar en Cristal B, que en esa época estaba en la Segunda División.

¿Con qué jugadores que llegaron a primera división compartiste vestuario durante tu carrera?

Yo soy de la categoría 87. Compartí vestuario por años con los hermanos Quina, Minzum y Nelinho, Gianfranco Espejo, que en paz descanse. Un par de años también jugué con Christian Ramos. Fueron lindos momentos los que pasé en Sporting Cristal. También no puedo dejar de mencionar al profesor Fernando Mellán en menores, del cual tengo muy buenos recuerdos.

¿En qué posición jugabas y hasta cuándo jugaste en Perú?

Cuando llegué a Cristal, empecé de delantero. Jugué un par de años en esa posición. En el 2001, fui premiado por la asociación como goleador del torneo calichín, como se llamaba en ese entonces. Después, empecé a jugar de volante por la derecha y lateral, debido a mi velocidad. Terminé jugando como lateral por derecha. En el 2006, Cristal me prestó a Vallejo en Trujillo, donde jugué una temporada en segunda división. Al año siguiente, fui como jugador libre al Alfonzo Ugarte de Puno, que fue mi último equipo peruano. Después me salió la opción de venir a Estados Unidos.

Jean Pierre Mujica visitó hace unos años al club que lo formó y se encontró con su compañero en menores Fernando Mellán. (Foto: Difusión)

Una beca que le cambió la vida

¿Cómo llegaste a Estados Unidos?

Había un programa de becas para distintas universidades dirigido a atletas internacionales que un familiar me hizo saber. Solicité y fui aceptado. El showcase fue en Miami, donde estuve durante dos semanas y recibí diferentes tipos de becas para diversas universidades.

¿Qué vino después?

Después de Miami, fui a San Francisco. Allí es donde empecé estudiando inglés y luego ingresé a una universidad comunitaria llamada San Francisco Community College. Jugué allí durante dos años en el nivel colegial. Después, jugué en un equipo amateur en San Francisco llamado El Farolito. Era muy competitivo, donde traían exjugadores profesionales de México. Jugué con ellos durante unos siete años más o menos. Al mismo tiempo, empecé a ayudar a un amigo a dirigir; él dirigía equipos de niños y niñas, y yo actuaba como asistente. Durante ese periodo, jugaba y dirigía algunas veces por semana. Fue ahí donde comencé a dirigir.

Ser DT, una faceta inesperada

¿Tenías claro que querías ser entrenador?

La verdad no, yo quería seguir jugando, pero una vez que empecé a dirigir, me nació una nueva pasión: ayudar a jugadores jóvenes. El fútbol me dio mucho en la vida, y dirigir era una manera de devolver lo que el fútbol una vez me dio.

¿Cuáles fueron tus siguientes retos como DT?

En 2019, realicé un curso de dirección para entrenadores, donde tuve la oportunidad de conocer a Shaun Tsakiris, exentrenador de la sub-16 de Estados Unidos. Trabajé con él durante un año en un club en el norte de California. Más tarde, surgió la oportunidad para él de trabajar en Los Angeles Galaxy, y él me recomendó para ocupar un puesto. Después de una entrevista con el Director de Metodología, así fue como llegué a los Galaxy en 2022. Actualmente soy el entrenador principal de la Sub-15 y asistente en la Sub-17.

¿Desde cuándo diriges a la Sub-15 de Los Angeles Galaxy?

Esta es mi primera temporada con la Sub-15. Estamos llegando a la parte final de la temporada. Nos quedan tres partidos y luego los playoffs. Hace dos semanas estuvimos en el torneo Generation Adidas en Florida. Avanzamos primeros en nuestro grupo. Fue la primera vez en la historia que un equipo Sub-15 del Galaxy avanzó a la siguiente ronda. Con la Sub-17 salimos campeones nacionales el año pasado.

Jean Pierre Mujica dando indicaciones a la Sub-15 de LA Galaxy. (Foto: Difusión)

Sangre peruana en LA Galaxy

¿Tienes jugadores latinos o sudamericanos en tu equipo?

Sí, hay muchos de descendencia latina. El año pasado tuvimos a Nathan Sánchez, quien estuvo en una sub 15 de Perú; este año tenemos a otro jugador con madre peruana, Gabriel Sorto. Chemo del Solar estuvo en Florida viendo a algunos jugadores peruanos y se contactó con Gabriel. Esperemos que lo convoquen a un microciclo.

¿Cómo describirías a Gabriel Sorto?

Es un jugador técnico con un excelente manejo del balón. Se destaca como volante interior en el campo. Posee una gran energía para la defensa. Actualmente estamos enfocados en mejorar su capacidad de finalización. Aún le falta un poco de compostura en ese aspecto, pero es comprensible considerando su edad (14 años).

Gabriell Sorto junto a Chemo del Solar en Estados Unidos. (Foto: FPF)

¿Pudiste hablar con Chemo del Solar?

Asistió a dos de nuestros partidos. El primero fue contra los Rayados de Monterrey de México, y el segundo contra San Jose Earthquakes. Me comentó un poco sobre el nuevo plan que quieren aplicar en la federación con la sub-17 y mostró interés en observar a estos jugadores de ascendencia peruana en un microciclo en Perú.

Su relación con Diego Otoya

¿Hay muchos jugadores de sangre peruana en las divisiones inferiores de Estados Unidos?

Sí. Ahora en Florida no más hay 11 entre las categorías Sub-15 y Sub-17.

¿Qué tan bien vistos están? ¿Hay mucho talento?

Talento hay, pero a algunos jugadores jóvenes les cuesta cuando entrenan en la selección por primera vez, ya que en Perú se usa más el cuerpo y hay más maña, cosa que aquí no se ve mucho, por eso pienso que a los jugadores con potencial hay que darles tiempo para que se adapten. Un caso similar fue el de Diego Otoya, a Diego yo lo entrenaba cuando él tenía 12-13 años, las primeras convocatorias le costaron un poco, ahora está en el primer equipo de Cristal y de a poco se ha adaptado.

¿Dónde entrenaste a Diego Otoya?

A Diego lo entrenaba individualmente cuando él jugaba en la academia de los San José Earthquakes. Tenía un buen perfil o biotipo, desde pequeño mostraba buena pegada y definición. Una de las cosas que le faltaba era su movilidad sin el balón en los espacios, no lo he visto últimamente pero vi que anotó un buen gol hace dos semanas.

Tú que conoces a Sporting Cristal, ¿Crees que Diego Otoya pueda ser el goleador celeste en el mediano plazo?

Pienso que sí. Lo he visto anotar muchos goles aquí. Lo que necesita es continuidad. Honestamente, no sé cuánto está jugando, pero con continuidad puede obtener buenos resultados individuales.





