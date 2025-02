La temporada 2025 trajo algunas novedades en el mercado de futbolistas peruanos y la principal atracción llegó desde Arequipa: Jefferson Cáceres. El delantero dio el gran salto a Europa y fichó por Sheffield United, equipo de la segunda división de Inglaterra. Ya instalado en el predio del club, comenzó a sumar minutos y hasta anotó en el equipo Sub-21 de la institución. Consultado sobre sus proyecciones a futuro, dejó claro que uno de los objetivos es llegar a la Selección Peruana y la próxima fecha FIFA podría ser una oportunidad.

“Todo me tomó por sorpresa. Han pasado más de dos semanas y siento que estoy viviendo una película. Me enteré los últimos días de enero cuando el presidente me lo comunicó, y al día siguiente ya estaba viajando a Lima y luego a Inglaterra. Todo fue muy rápido”, declaró en GOLPERU.

En relación a la bicolor, expresó que no es ajeno al nuevo comando técnico de Óscar Ibañez (DT interino): “La selección es uno de los objetivos que me he trazado este año. Tengo contacto con el cuerpo técnico y llegar al equipo mayor consolidará mi momento. Espero estar en la lista de marzo”.

Jefferson Cáceres. (Foto: Sheffield United)

Cáceres tampoco es ajeno al presente de Melgar, Jefferson aseguró que sigue hablando con sus ex compañeros, dejando claro que la victoria ante Tolima es un punto de partida para la clasificación: “Me alegró mucho que Melgar ganara, espero que se clasifique. Aún mantengo comunicación con algunos compañeros, aunque a veces es un poco difícil por la diferencia horaria”.

Por lo pronto, el ex Melgar comenzó con el pie derecho y fue titular en el duelo ante Fleetwood Town. El delantero jugó hasta el minuto 70 y -en ese intervalo de tiempo- fue partícipe de los tres primeros goles de su equipo. Además, se coronó anotando el 4-0 en el marcador que finalmente culminó por 5-1 en favor suyo.

Se conoce que su equipo jugará este lunes 24 de febrero ante Leeds United por la Championship a partir de las 3:00 pm (hora peruana). Sin embargo, todavía no está confirmado que el delantero peruano salga en la lista de convocados o sume minutos con su primer equipo.

¿Quién es Jefferson Cáceres?

Jefferson Cáceres, a quien apodan la ‘Bala’, debutó profesionalmente en la temporada 2021 y desde entonces ha tenido un crecimiento progresivo en Melgar –con un préstamo en Deportivo Binacional durante el 2023–. Si revisamos sus números en el 2024, disputó 23 partidos, marcó ocho goles y sirvió seis asistencias.

Para nadie es un secreto que el ‘Dominó’ viene haciendo un gran trabajo en sus divisiones menores, captando jugadores de diferentes regiones y potenciándolos para que en un futuro cercano nutran al primer equipo. Cáceres, por ejemplo, inició su etapa formativa en el Club Esther Grande de Bentín, hasta que en 2019 fue reclutado por la Unidad Técnica de Menores del cuadro arequipeño.

Ahora que se concretó la venta del delantero de 22 años al Sheffield United, quedaría por saber si se unirá rápidamente al primer equipo o pasará a las juveniles de los ‘Sables’. Ojo, el club es dirigido por el inglés Chris Wilder y está segundo en la Championship con 70 puntos, lo que le da el ascenso directo a la Premier.

TE PUEDE INTERESAR