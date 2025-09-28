Después de su infructuoso paso por el Sheffield United de la Championship, Jefferson Cáceres se marchó a la Segunda División de Escocia para tener una nueva oportunidad en el exigente fútbol europeo y no verse en la necesidad de regresar a la Liga 1 como tantos otros prospectos que no se consolidaron en su primera experiencia en el exterior. Así pues, el exjugador de Melgar recaló en el Dunfermline Athletic, donde no tardó en adueñarse de la titularidad y demostrar su condiciones, acumulando dos asistencias en sus primeros cinco partidos. Sin embargo, el último fin de semana atravesó por su primer desafortunado momento en el balompié escoses, en la derrota por 2-0 a manos del Partick Thistle. Cuando transcurrían los 44′ del primer tiempo, Cáceres reaccionó de mala manera ante un jalón de Dan O’Reilly y le propinó un cabezazo alevoso; el árbitro no dudó ni un instante y le mostró la tarjeta roja, dejando a su equipo con 10 hombres. Neil Lennon, director técnico del Dunfermline Athletic, no se guardó nada cuando fue consultado sobre lo sucedido: “Estoy muy enojado con Jefferson. No puedes hacerlo y simplemente no hay necesidad de hacerlo. Lo solucionaremos internamente”. Esperemos que Jefferson Cáceres pueda aprender de esto.