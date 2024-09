Partizan de Belgrado está viviendo uno de los peores momentos de su historia. El caos inició con la dura goleada (4-0) que sufrió ante su clásico rival, Estrella Roja, por la jornada 9 de la Superliga de Serbia. Luego, el estratega Alekcsandar Stanojević sufrió cortes en el rostro, producto de los cristales que rompieron los fanáticos en el vestuario. El DT no soportó esta situación y el martes renunció a su cargo, dejando al equipo en el noveno puesto con once puntos. Joao Grimaldo presenció todo desde el banco de suplentes: no tuvo minutos en los últimos tres duelos del campeonato. A la espera de un nuevo entrenador, ¿qué debe hacer el exjugador de Sporting Cristal para ganarse un puesto en el once? Depor conversó con un periodista serbio sobre esta situación.

¿Cuál es el presente de Partizan?

Milan Pilja, comentarista deportivo de Arena Sport TV, se refirió al mal momento que vive el conjunto ‘blanquinegro’, que fue eliminado de las competencias internacionales en agosto y ahora solo está enfocado en el campeonato local. “Aleksandar Stanojević dimitió como entrenador. Anoche (el lunes) hubo incidentes tras el partido y sufrió cortes, y luego de dormir y despertar decidió marcharse. Fue tu tercer y más infructuoso mandato en el club. Para los hinchas, que llevan tiempo en guerra con el club y no vienen a los partidos en casa, solo hay un problema: la dirigencia y el presidente de Serbia”, señaló.

El citado comunicador aseguró que el equipo de Belgrado nunca estuvo tan mal posicionado en la tabla en el inicio de la Superliga de Serbia. “Partizan nunca tuvo un equipo tan malo, y la verdad es que había dinero (para invertir). Pero no tanto como tenía su mayor rival, Estrella Roja, que recibe mucho más dinero por parte del Estado serbio. Ambos clubes son propiedad del Estado, que destina dinero del presupuesto ciudadano a los clubes de fútbol”, agregó. Stanojević, pese a que el club tiene un partido pendiente, lo dejó a once puntos del líder Estrella Roja. En siete jornadas, logró tres victorias, dos empates y dos derrotas. Los fans no perdonaron la caída ante el cuadro ‘rojiblanco’.

¿Por qué Grimaldo no juega en Serbia?

Desde que fue presentado como refuerzo de Partizan a finales de julio, Joao Grimaldo disputó un total de seis partidos: dos por la Superliga de Serbia, dos por Europa League y dos por Conference League. La última vez que tuvo minutos fue en la caída por 1-0 ante Gent en el Planet Group Arena (Bélgica), el pasado 28 de agosto. Después, Aleksandar lo tuvo como suplente en el empate (0-0) con Vojvodina y las derrotas ante OFK Beograd (3-2) y Estrella Roja (4-0). El estratega estuvo alternando a Aldo Kalulu (28 años) y a Xander Severina (23 años) en la posición de extremo derecho, dejando a nuestro compatriota en el banquillo.

“La competencia no debería ser un problema para Grimaldo, porque obviamente es un jugador de gran calidad. A falta de diez días para el inicio del campeonato, la Asociación de Fútbol de Serbia, a propuesta del Estrella Roja, decidió aumentar el número de bonificaciones (los mayores de 21 años no pertenecen a ese grupo) de uno a dos. El Partizan fue el único en contra, con el argumento de que los jóvenes deben ser una prioridad, pero cuando se lo merezcan. Por supuesto, se votó el aumento y Nemanja Trivunović (delantero de 20 años) es un jugador que tenía que estar y, al mismo tiempo, tiene una posición de ataque como Grimaldo”, sostuvo Pilja. Cabe mencionar que solo juegan dos juveniles en el primer equipo y el otro joven que suele estar es Zubairu Ibrahim (20 años).

Para Milan, el futbolista peruano debe “tener paciencia, entrenar bien y esperar la oportunidad que se le presenta, que es el cambio de entrenador”. “El mayor problema de Partizan en este momento es el nuevo entrenador. El único nombre que se menciona en público es el de Savo Milošević, uno de los mejores atacantes de la selección nacional y exdirector técnico del club. Durante su primer mandato, Partizan jugó el fútbol más bonito con diferencia, tenía jugadores rápidos y eso le vendría bien a Grimaldo, porque el juego del DT se basa en jugadores con las características de Joao”, añadió.

Mientras se define al próximo entrenador de Partizan, el periodista señaló que Joao Grimaldo tiene mucho potencial y debería estar viviendo un buen momento en el primer equipo; sin embargo, llegó en un momento en el que el club no está bien en varios sentidos. “Llegó en muy mal momento: la gente no va al estadio, odian al presidente del club (Milorad Vučelić) y al director (Miloš Vazura). Esas dos personas no tienen nada en común con el fútbol”, sentenció.

Grimaldo y la Bicolor

Es probable que la falta de minutos en Partizan le haya quitado espacio en la pizarra de Jorge Fossati. El DT de la Bicolor no lo utilizó para los partidos ante Colombia y Ecuador, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. “Esté dentro o fuera del campo siempre estaré apoyando a los once que estén. Son dos partidos difíciles y conseguimos un punto. Siempre hay un poco de incomodidad (por no tener minutos), uno quiere estar allí con ellos sufriendo y matando por la Bicolor”, dijo el joven atacante hace un par de semanas.

La última vez que el exjugador de Sporting Cristal registró minutos con la Bicolor fue la Copa América. Grimaldo todavía jugaba en la Florida y, por la dificultad de los partidos, no llegó a tener mucho tiempo en el torneo continental. Solo 20′ en el empate sin goles con Chile; luego fue suplente en las derrotas ante Canadá y Argentina. En el compromiso ante el país vecino, reemplazó a Piero Quispe en la posición de interior izquierdo. No pudo destacar como lo hacía en el fútbol peruano.

¿Cuándo vuelve a jugar Partizan?

Partizan de Belgrado tiene poco tiempo para reestructurar el primer equipo, pues su próximo partido será este domingo 29 de septiembre ante Mladost en el tadion Mladosti u Lučanima, por la jornada 10 de la Superliga de Serbia. El compromiso está pactado para iniciar a las 10:00 de la mañana (horario en Perú). No será nada sencillo enfrentar al segundo de la clasificación y menos en condición de visitante, pero es una obligación ganar luego de perder el clásico serbio por goleada. ¿Joao Grimaldo tendrá una oportunidad? Todo depende del técnico que esté a cargo. Tiene que esforzarse para ganarse la confianza de su próximo DT.





