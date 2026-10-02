Asistencia de Joao Grimaldo en la victoria del Sparta Praga en amistoso. (Video: Difusión)
Asistencia de Joao Grimaldo en la victoria del Sparta Praga en amistoso. (Video: Difusión)

no atraviesa su mejor momento en el fútbol checo y viene siendo suplente en la Liga Checa y la Europa League con el . Sin embargo, este viernes volvió a ser titular en el amistoso ante Vysocina Jihlava, equipo de la segunda división del fútbol checo. El delantero peruano apareció con una tras recuperar el balón cerca del área rival y habilitó a Jonatan Braut Brunes, quien marcó el 2-1 parcial. Finalmente, el Sparta Praga se impuso por 5-3.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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