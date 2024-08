Joao Grimaldo (21 años) ha empezado el largo y duro camino de ganarse un lugar en el Partizán. A pesar de que lleva pocos días como jugador del equipo blanquinegro, el veloz extremo peruano ya se encuentra en la consideración de su entrenador, el serbio Aleksandar Stanojevic. Así ha quedado demostrado en los primeros minutos que le ha dado tanto en la Liga de Serbia como en la Europa League. Si bien Stanojevic reconoce que el futbolista nacional aún necesita tiempo para adaptarse, está convencido de que su aporte será fundamental en el futuro cercano.

Grimaldo llegó a Serbia en medio de altas expectativas. Con su velocidad y capacidad de desequilibrio, se espera que aporte una chispa especial al equipo de Stanojević. Pero como suele ocurrir con muchos jugadores jóvenes que dan el salto a Europa, la adaptación no siempre es inmediata.

“Grimaldo llegó hace poco, pero aún necesita tiempo para adaptarse, entender todas las exigencias y coger ritmo”, comentó Stanojević tras el partido frente al Lugano, por la tercera ronda de la Europa League, que se jugó la tarde del jueves en el Estadio Partizán.

El entrenador serbio también enfatizó la importancia de darle a Grimaldo el espacio y el tiempo necesarios para que se familiarice con el estilo de juego europeo y las demandas tácticas del Partizán. “Es cuestión de días para que lo utilicemos al máximo”, afirmó en rueda de prensa.

En esa línea, Stanojević reconoció que el Partizán aún no está al nivel de los grandes equipos de Europa, y que hay mucho trabajo por hacer: “Lo que está claro es que todavía no estamos preparados para el máximo nivel, para la Champions. El Dinamo Kiev (perdió 9-2) demostró que no estamos ni cerca de eso”.

La presión de la Europa League





Con la Champions League fuera de alcance, el enfoque del Partizán se ha trasladado a la Europa League, donde el equipo serbio busca meterse a fase de grupos. El partido contra Lugano, ante el que perdió 1-0, fue un recordatorio de las dificultades que enfrenta el equipo de Grimaldo esta temporada.

“Sabemos de quién es la camiseta, que tenemos que hacer mucho más y también está claro que un buen resultado significaría mucho para todo el equipo”, dijo Stanojevic, subrayando la importancia de remontar el 1-0 que cosechó el último jueves.





¿Qué se le viene al Partizán de Joao Grimaldo?





El equipo de Joao Grimaldo ya se enfoca en su próximo compromiso. El Partizán se enfrentará al FK IMT en la Liga de Serbia en el Estadio Kraljevica. Este partido está programado para el domingo 11 de agosto a la 1:00 p.m. (hora de Perú). Se espera que el joven peruano continúe ganando tiempo de juego en esta nueva etapa.

Posteriormente, el Partizán deberá seguir con sus compromisos en la Europa League, donde se encuentra en la fase previa. En el partido de vuelta, el equipo de Joao visitará al Lugano en el Stockhorn Arena. Este encuentro está previsto para el jueves 15 de agosto a la 1:30 p.m. (hora de Perú). Tanto ‘Grima’ como sus compañeros de equipo estarán buscando una victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda del torneo.

