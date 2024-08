Cuando Paolo Guerrero tomó la decisión de volver al Perú para jugar en la Liga 1 por primera vez, jamás imaginó que la historia con la Universidad César Vallejo terminaría siendo tan tortuosa y el cierre de su carrera se daría bajo un escenario lleno de incertidumbre. Sin sumar minutos oficiales desde hace más de un mes, el ‘9′ continúa dialogando con los directivos del ‘Poeta’ para cerrar una desvinculación que cada vez se entrampa más. Con este panorama, a casi 4 500 kilómetros de Trujillo, surgió el nombre de un club con el interés de hacerse con los servicios del máximo goleador histórico de la Selección Peruana: Banfield.

Hace un par de días, desde Argentina informaron que hubo un contacto formal con el ‘Taladro’, algo que le dio cierta luz de esperanza al futuro de Paolo. Uno de los primeros en hacerlo público fue Germán García Grova, periodista de TyC Sports y Radio La Red. Con el correr de las horas, este acercamiento se fue enfriando y la reacción negativa por parte de los hinchas del club argentino terminó inclinando la balanza en contra de Guerrero, quien a la par trataba de solucionar su lío contractual. ¿Qué pasó con este posible fichaje y por qué el porvenir del ‘9’ sigue en la incertidumbre?

No hay trato hasta la fecha

Paolo Guerrero no pisa un campo de juego desde el 29 de junio, cuando arrancó de titular en la derrota de la Selección Peruana a manos de Argentina (2-0), la misma que selló una temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa América. A su regreso a nuestro país, se esperaba que continuara con sus actividades con César Vallejo y se preparase para el arranque del Torneo Clausura. Incluso, si bien no estuvo en el amistoso ante Universitario de Deportes, declaró esto en la previa: “Si no ganas partidos, te vas llevando para abajo. Esperemos que podamos estar como queremos, cumplir los objetivos que uno se traza a inicios de temporada. Toca trabajar y trabajar”.

Todas esas palabras cayeron en un saco roto y semanas después sucedió el incidente que desencadenó el presente por el que está atravesando. Alegando que tenía un acuerdo con Richard Acuña – presidente del club– para reunirse y resolver su contrato en buenos términos, se negó a ingresar en el partido frente a Alianza Lima, donde César Vallejo terminaría perdiendo por 3-2 en el Estadio Mansiche. Todos fuimos testigos de la actitud de Paolo y su reacción rompió toda relación con el comando técnico de Guillermo Salas, quien desde entonces decidió mantenerlo al margen del plantel principal.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 6 3 1 Copa Sudamericana 3 0 0

Los registros de Paolo Guerrero en César Vallejo.

Paolo Guerrero lleva nueve partidos con César Vallejo en el 2024. (Foto: Liga 1)

Paolo muy lejos de Balfield

El mercado de pases de la Liga 1 se cierra el 31 de agosto, y por más que los rumores sigan acercando a Paolo Guerrero a Alianza Lima, desde La Victoria han guardado las formas y se han mantenido al margen cada vez que le preguntaron a algún directivo sobre el asunto. Con todo esto de por medio, el delantero nacional fue ofrecido a Banfield y existió una comunicación formal entre ambas partes, en donde además de tocarse puntos como el salario y el tiempo del contrato, se tocó el tema de su rescisión con César Vallejo. Sin embargo, la situación cambió cuando esta información se filtró a través de los medios argentinos, ya que para efectos reales el jugador sigue perteneciendo a otro club.

Para tener una panorama más claro sobre lo que realmente pasó, Depor conversó Pedro Facio, periodista argentino que cubre la actualidad de Banfield, quien contó detalles de cómo se dio la operación. “Paolo había sido ofrecido hace dos años al club, pero el comando técnico no estaba del todo decidido y es ahí cuando va a Racing. Desde ahí quedó un conocimiento de lo que él quería ganar en ese momento. Ahora nuevamente fue ofrecido, los números fueron menores y ahí se había llegado a un acuerdo, pero la cuestión es que se filtra a través de medios argentinos. Había un interés, hubo llamado y acuerdo, pero la salida de Paolo de César Vallejo no es fácil, no es simple”, relató.

Debido a que el ‘Taladro’ se quedó sin su centrodelantero titular por la venta de Milton Giménez a Boca Juniors, el comando técnico de Gustavo Munúa le pidió a la dirigencia que trabajara en un fichaje de jerarquía. No obstante, como era de esperarse, la situación de Paolo con César Vallejo complicó el caso. “Banfield está en la urgencia de cerrar en pocos días el tema del delantero y eso conlleva a que no se pueda esperar todo el tiempo que demorará su salida de César Vallejo. Banfield desistió totalmente de él, por una cuestión de intenciones de acá y tiempos de allá. Yo creo que si esto hubiese un mes antes, me arriesgaba a decir que hay muchas posibilidades, porque es un jugador que hubiese resignado un montón de cosas para dar el sí. En Banfield no estaban dispuestos a perder más tiempo”, agregó Facio.

Ubicados en el puesto 22 de la Liga Profesional Argentina 2024 y en 21 en la tabla anual, Banfield está pasando por un mal momento futbolístico y dirigencial, en donde la hinchada ha mostrado su descontento por la gestión de Eduardo Spinosa, en un año especialmente agitado por las elecciones para la presidencia del club en octubre. “El presente del equipo es malo. La situación es mala, es un club que cada vez tiene más egresos que ingresos económicos, y eso hace que sea más complicado de cerrar una operación así”, añadió. Asimismo, explicó cual fue la reacción de los hinchas: “No gustó por un tema de la edad. Al tener 40 años, Banfield necesita a un jugador de mejor actualidad que pasado”, puntualizó.

Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo hasta diciembre del 2024. (Foto: Liga 1)

Matías Colombo de La Previa de Banfield también dialogó con este diario, dando más alcances sobre lo que le ofrecieron al ‘Depredador’ para que regrese al fútbol argentino. “El contacto se dio, existió la charla entre Banfield y Paolo. Le ofrecieron el sueldo más alto del plantel. Pero hubo un rechazo muy grande por parte de la hinchada de Banfield, y yo creo que eso también le jugó una mala pasada a los dirigentes. Nadie duda de que Paolo sea un jugador con jerarquía, sin embargo, no tiene una gran actualidad. Por eso se generó un rechazo bastante grande por parte de la hinchada. Es verdad que las charlas existieron, pero a esta hora no está tan avanzado como se dijo”, aclaró.

Sin duda alguna, las próximas elecciones en Banfield hacen que cualquier compra sea más compleja de lo habitual, sobre todo si la gente hace sentir su descontento frente a cualquier movida que no les cuadra. “Es un año difícil porque hay elecciones, no se sabe si va a haber unidad entre la oposición y el oficialismo. El actual presidente no va a ejercer ningún cargo en la próxima gestión, pero no se sabe qué va a pasar con el futuro del club. La gente se pregunta, si van a hacer elecciones, ¿por qué siguen trayendo jugadores sin preguntarle a la oposición? Podrían quedar jugadores de sobra”, sentenció Colombo.

Un futuro complejo

A puertas de una nueva convocatoria para las Eliminatorias 2026, con Colombia y Ecuador como rivales de la fecha doble de septiembre, Paolo Guerrero está más lejos de la Selección Peruana que en junio y ahora hay pocos argumentos tangibles para que un posible llamado tenga una justificación por parte de Jorge Fossati. Si bien finalmente el uruguayo tiene la última palabra y está en su derecho de contar con quien mejor le parezca, no hay razones suficientes para interpretar la citación del capitán.

El ‘Nono’ conversó con Paolo hace poco y reveló cuál es su actualidad más allá de lo que todos conocemos, a raíz de este conflicto que tiene con César Vallejo. “Está angustiado, está mal y no solo por el tema de la selección. Esto puede marcar otras cosas de su carrera. Ahora está en un impase con César Vallejo, están dialogando y eso es bueno, pero no se han puesto de acuerdo cómo es la rescisión del contrato”, contó en Canal N. Así como los 40 años pesan en su calendario, Guerrero debería hacerlos notar en las decisiones que toma. Por el bien de una carrera que tuvo tantos éxitos, esperemos que pueda cerrarla a la altura de lo que merece.

En el fútbol argentino, Paolo Guerrero jugó por Racing Club. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR