Por ahora, el presente de Joao Grimaldo en el Partizán sigue igual. El club de Belgrado tiene pensado cederlo ante los pocos minutos que ha gozado en la primera parte de la temporada, mientras que la llegada del nuevo DT (Srdan Blagojević) podría darle una oportunidad para quedarse en el equipo, de demostrarle y convencerle en los entrenamientos de preparación para la última parte del campeonato en Serbia. En ese sentido, ¿cuál es lo nuevo en cuanto al futbolista de la Selección Peruana y su conjunto?

Partizán de Belgrano arranca el 8 de enero con los exámenes médicos y dos días después viaja rumbo a Turquía para darle inicio al campamento de invierno. El cuadro serbio regresará el 25 del mismo mes para terminar con su preparación y afrontar la continuación de la Superliga. ¿Cuál es el siguiente encuentro? Partizán reinicia el torneo el 1 de febrero ante Spartak Subotica.

Previamente, la institución tendrá dos amistosos –confirmados hasta el momento- de preparación: uno ante Dulkla Praga de República Checa y otro ante Jagiellonia de Polonia. ¿Grimaldo estará en dichos cotejos? La situación sigue siendo una interrogante, pues deberá aclararse su futuro. Depor pudo conocer que Partizán planteaba una cesión para el futbolista para darle roce.

Los números de Grimaldo en Partizán

Joao Grimaldo ha jugado nueve partidos con la camiseta de Partizan de Belgrado, cinco por la Superliga de Sergia, dos por la Europa League y dos por la Conference League. Hasta ahora no ha podido anotar un gol o dar una asistencia. En los últimos dos meses solo tuvo cerca de diez minutos de acción, que fueron en el empate con Napredak.

Si contamos los casi veinte minutos que tuvo en la goleada que sufrió la Bicolor en Brasil (4-0), el peruano en total ha jugado diez partidos en los últimos cuatro meses. Sus números muy bajos ahora, teniendo en cuenta que, en el primer semestre, solo en la Liga 1, jugó 17 partidos con Sporting Cristal, en los que anotó 3 goles y dio 3 asistencias.

Los pocos minutos de Grimaldo en Serbia

Hace unos semanas, luego de la victoria por 1-0 sobre Radnicki Nis, el exDT Jovanović fue consultado por el presente de Grimaldo, y su respuesta fue contundente. “No es que no esté en ritmo competitivo, pero no está en proceso de formación. Por el momento no está para ser utilizado”, señaló al respecto, dejando claro que no es convocado porque presenta un bajo rendimiento.

El presente que vive Joao es delicado y se encuentra en la cuerda floja. Es probable que salga cedido, aunque la decisión final dependerá del nuevo entrenador, quien asumirá el cargo en el año 2025. Como djimos previamente, Depor pudo conocer que la opción más se piensa en Partizan en estos momentos es que el peruano sea prestado a otro club, para que pueda sumar minutos y recuperar confianza.

