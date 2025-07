En medio de una temporada irregular en Argentina, Juan Pablo Goicochea está próximo a cerrar su etapa en el Club Atlético Platense. El joven atacante de 19 años, que llegó procedente de Alianza Lima con gran expectativa, no logró sumar los minutos esperados y su regreso a la Liga 1 podría parecer algo inminente. En ese contexto, Sporting Cristal ya habría iniciado conversaciones con el entorno del futbolista con miras al Clausura 2025.

El atacante nacional no fue considerado para el duelo de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, y su presencia en el club ‘Calamar’ se da prácticamente por terminada. Goicochea apenas disputó 32 minutos en el primer equipo —8 ante Boca Juniors y 24 frente a Huracán— y su única anotación la registró en el equipo de reserva durante un encuentro ante Godoy Cruz.

“A Cristal le interesa Goicochea y ya se estableció una comunicación. El jugador y Platense ya llegaron a un acuerdo y no seguirá en el equipo argentino”, señaló el periodista Mauricio Loret de Mola, en su programa ‘Mano a Mano’. Esta información fue reforzada por la ausencia del jugador en las últimas convocatorias del club argentino.

Juan Pablo Goicochea ha sido pieza vital también de la Selección Peruana Sub-20. (Foto: @SeleccionPeru)

A pesar de ello, aún no es segura su vuelta al fútbol peruano. Según el periodista Gerson Cuba, el entorno de Goicochea todavía no considera como primera opción un regreso al país. “El entorno no ve como opción por ahora que el peruano regrese al país. Pero sí tienen entendido que Platense lo prestará y en las próximas semanas se sabría el destino”, escribió en su cuenta de X.

El jugador tiene contrato vigente con Platense hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación tendrá que contemplar la figura de un préstamo. Para Sporting Cristal, la llegada de un delantero con proyección internacional puede ser una apuesta estratégica para revertir su presente deportivo.

El club celeste atraviesa una etapa crítica tras su eliminación de la Copa Libertadores y un desempeño irregular en el Apertura. La directiva ya ha empezado a evaluar alternativas para reforzar la plantilla de cara al Clausura, y sumar un atacante con las características de Goicochea podría ser una de las prioridades. Tal y como hicieron con Catriel y Axel Cabellos, a quienes también llamaron desde Argentina.

Juan Pablo Goicochea consiguió su primer título en Argentina con Platense. (Foto: Captura ESPN)

En este escenario, Cristal no sería el único club interesado. Equipos del exterior también estarían monitoreando al delantero, aunque ninguna propuesta se ha formalizado hasta el momento. Todo dependerá de las condiciones que establezca Platense y de la voluntad del propio jugador.

Por ahora, Goicochea entrena a la espera de definir su nuevo destino. En las próximas semanas debería concretarse su futuro inmediato. Mientras tanto, Sporting Cristal sigue sin anunciar algún refuerzo, pese a que el Torneo Clausura está prácticamente a la vuelta de la esquina, pues iniciará la semana siguiente al final del Apertura.

TE PUEDE INTERESAR