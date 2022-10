Desde Florida, Estados Unidos, donde se encuentra de visita en casa de su hija Vanessa Córdova, el campeón de América en 1975 destacó la campaña de sus compatriotas en el equipo “xeneize”. Además, el “Negro”, como cariñosamente llamaba Diego Armando Maradona, reveló que charló con Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, sobre el proceso de adaptación que tuvo el “León”, igualmente aconsejó al defensor, y hoy espera su renovación.

Envió saludos a los hinchas “bosteros” que siempre lo recuerdan, y compartió su deseo de volver a pisar La Bombonera para ver en acción a Luis Advíncula y Carlos Zambrano. “Juan Román Riquelme siempre me ha hecho la invitación”, adelantó.

Celebró a distancia un título distinto de Boca Juniors, con Luis Advíncula y Carlos Zambrano, en La Bombonera…

Me siento muy feliz. Yo quisiera ver a once peruanos titulares en Boca Juniors. Felicito a Luis Advíncula y Carlos Zambrano por la decisión que tomaron de jugar por el más grande de Argentina. Como le dije a Carlos Zambrano, que dejara bien puesto el nombre de Perú. Yo lo hice durante seis años. Lo hice por el Perú, no por Julio Meléndez. El fútbol peruano fue el triunfador. Fueron varios peruanos a Boca, también a Independiente con Percy Rojas y Eleazar Soria, y así hubo muchos, si me olvido de alguno que me disculpe, pero la felicidad más grande es cuando veo los partidos de Boca Juniors.

Boca igualó 2 a 2 con Independiente en La Bombonera, y River ganó a Racing 2-1, en el Cilindro, resultado que favoreció a los “xeneizes” para que sean campeones con el empate…

Sí, me alegro por Boca. River está sufriendo, lo hicieron campeonar a Boca. Estoy contento, mi cariño por Boca es muy grande, salieron adelante.

¿Qué es Boca Juniors para usted?

Significa mucho para mÍ en mi carrera deportiva y personal. Si los de River me hubiesen querido, los de Boca me hubiesen olvidado. Adoro a los de Boca Juniors, que siempre están pendiente del peruano, ya que a Julio Meléndez no lo conocen, sino al “Peruano y su Ballet”. Hasta ahora me recuerdan, es una gran satisfacción. Vivo feliz en la vida por lo que hice en Perú y en Boca, son el mismo equipo, pero con distinta camiseta. Como les digo a mis nietos, me siguen recordando, a todos los quiero y respeto, siempre con humildad.

¿Cómo se siente al seguir siendo reconocido por personajes e hinchas del mundo “xeneize” con el pasar de los años?

Cuando yo llegué a Boca Juniors, al día siguiente me quería regresar. Yo le dije a mi señora, en paz descansé, que me iba. Ver a más de sesenta mil almas cada domingo era una presión para uno, sentía que no la iba hacer, pero por el cariño de mi esposa, de los jugadores, llámese un Silvio Marzolini, Antonio Ubaldo Rattin, Ángel Clemente Rojas, qué gente. Me dieron el cariño para triunfar. Es muy lindo, pero cuando hay disciplina. Cuando uno busca una profesión, sea médico o electricista, tienes que dedicarte. Yo tuve la satisfacción de jugar en un grande como Boca, que siempre campeonaba faltando cuatro a cinco fechas.

¿Qué le aconsejaba a Carlos Zambrano?

Le decía que diera íntegro. Él tiene las condiciones. Nosotros, los peruanos, tenemos unas condiciones tremendas para jugar al fútbol. Ahora se adaptó bien a lo que es Boca, igual Advíncula. Boca es una institución grande. Yo no fui a Europa, pero jugué en un grande de Sudamérica durante siete años. Me demostraron mucho cariño y respeto, lo mío era domingo a domingo.

¿Alguna anécdota de algún clásico argentino?

Cuando me expulsaron en la cancha de River, fui acompañado por “Pinino” Óscar Más, y el estadio mudo, ante setenta mil almas. Yo pensé por la rivalidad que hay, que los hinchas me iban a decir de todo, pero no dijeron nada cuando salí. Había una ley que cuando los jugadores lo echaban del campo se iban preso. A mí la policía me dijo que no tenía problemas, yo pensaba que me llevaban.

Usted quitaba balón sin falta, una virtud pocas veces vista…

Lo hacía porque pensaba que el rival también se ganaba su plata. Además, estábamos en la misma profesión, que era futbolista. Yo no ganaba nada metiendo patada. Por eso le dije a Carlos Zambrano que tuviera paciencia, pues el que mete patada es el delantero, también. Los años que estuve en Boca demostré que el fútbol es muy lindo, el que lo quiere manchar lo mancha.

¿Cuándo visitará a los “xeneizes”?

Antes que llegaran Luis Advíncula y Carlos Zambrano, estuvo de invitado por Juan Carlos Rama, quien es un gran dirigente, amigo. Estuve en Argentina como un mes, después me vine a Lima, pero ellos están pendientes de mí, siempre. Yo estoy feliz con todos ellos. Después, hablé con Juan Román Riquelme por Carlos Zambrano, le hice ver que el muchacho tiene calidad, que tenía que adaptarse al fútbol argentina. Tiene las cualidades, estampa de un gran central, le dije a Riquelme, y ahora se puso en forma y dejó todo.

Ahora, Juan Román Riquelme, adelantó su deseo de ampliarle el contrato a Carlos Zambrano…

Es el deseo de todos como peruanos. Argentina es un medio competitivo, no solamente Boca Juniors, River, Independiente, Racing, todos, se juega todos los domingos con sesenta mil almas. Yo me asustaba cuando veía tanta gente, pero me quedé y jugué el primer partido de Reserva, y eran bravos. Yo jugaba con quince mil personas en Perú, pero en Argentina era con setenta mil.

Juan Reynoso es el nuevo seleccionador de Perú. Nuevamente un técnico peruano toma la batuta del “equipo de todos”…

Me siento contento, ya que es un peruano. Le deseo la mejor de la suerte a Reynoso. Estudio mucho, logró un campeonato en México y en el fútbol peruano también fue triunfador. Creo que las Eliminatorias nos afectó mucho, hay que ser verdaderos en el fútbol.





