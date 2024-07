Después de haber tenido una discreta participación con la Selección Peruana en la Copa América, Piero Quispe volvió a sumarse a los trabajos con Pumas UNAM pensando en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde se encontró con un contexto muy diferente al que tuvo que afrontar en su primer semestre en el club. Si bien cerró el Clausura siendo titular y dejó la sensación de haberse ganado la confianza de Gustavo Lema, las contrataciones que hicieron los universitarios le quitó espacio en la oncena titular y por obvias razones partió con desventaja a la hora de sumar minutos en las primeras jornadas.

El volante de 22 años recién entró en la convocatoria de Pumas para la fecha 3, cuando ingresó a los 80′ en el empate por 1-1 frente a Santos Laguna. Asimismo, el último domingo fue parte del triunfo por 2-0 sobre Pachuca, en donde la desafortunada lesión de Leonardo Suárez le permitió ingresar desde los 9′ y así participar en el primer gol de los ‘Felinos’, iniciando la acción que derivó en el tanto de Ulises Rivas. Lo de Quispe fue clave porque demostró que está con confianza y ya dejó atrás el sinsabor de lo vivido en la Copa América, por lo que tendrá que enfocarse para ser más constante y así aprovechar cada minuto que le toque estar en el terreno de juego.

En ese sentido, Depor conversó con Joaquín Beltrán, histórico exjugador de Pumas y actual comentarista de Claro Sports, quien analizó estos primeros siete meses de Piero Quispe en el conjunto mexicano y lo que tendrá que mejorar para hacerle frente al torneo que debería ser el de su consolidación en el fútbol azteca. Con un bicampeonato (Clausura y Apertura 2004) y un Campeonato de Campeones (2004), además de haber jugado en los ‘Auriazules’ por diez años, el exzaguero tiene la autoridad para poner en contexto toda la experiencia que les toca vivir a los futbolistas que llegan a México del extranjero, lo que supone una exigencia mayor por la obligación de hacer valer la inversión que hicieron por ellos.

El ‘Capi’, como también le conocen a Beltrán, reconoció que a Quispe le costó adaptarse al rigor físico que hay en el balompié azteca, sobre todo por su fragilidad en el choque cuando enfrentó a mediocampistas más recios que él. Sin embargo, valoró positivamente la manera en la que se fue acoplando hasta ganarse la titularidad. Eso sí, tras lo visto en estos primeros cuatro partidos del Torneo Apertura 2024, cree que Piero tiene el talento para volver a ser determinante en Pumas. Pese a que no vio con muy buenos ojos el receso de la Liga MX por la Leagues Cup, manifestó que este torneo en Estados Unidos le servirá al exvolante de Universitario para sumar minutos y tener el rodaje que tanto necesita.

Piero Quispe tiene el reto de volver a ganarse la titularidad en Pumas. (Foto: Getty Images)

Joaquín, ¿qué balance te deja estos primeros siete meses de Piero Quispe en Pumas?

“A Piero Quispe le costó un poco en la adaptación. No sé si por el ritmo de juego o las condiciones climatológicas de la Ciudad de México, aunque siendo de Perú no le cuesta tanto ese aspecto. Creo que fue de menos en el Torneo Clausura 2024 y terminó siendo un jugador importante en el mecanismo ofensivo de Pumas. Ahora empieza un nuevo campeonato, complicado para él porque Pumas ha hecho varias contrataciones e inversiones, sobre todo de medica cancha para adelante. Va a ser muy importante que futbolísticamente esté bien para que pueda volver a ser titular, porque no lo ha estado siendo en este comienzo”.

Piero Quispe ahora es suplente en Pumas. ¿Cómo deberá afrontarlo para volver meterse en el equipo titular?

“Va a ser un reto para él, porque evidentemente hay más opciones, hay más competencia interna. Lo que tiene que hacer Piero Quispe es lo que sucedió el último fin de semana contra Pachuca. No estaba contemplado para que fuera titular, se lesionó Leonardo Suárez, entró él y marcó diferencias, siendo parte fundamental del primer gol que convierte Pumas. Ese tipo de cosas son las que tiene que aprovechar, marcar diferencias en los minutos que esté en la cancha y en el día a día al 100 %. La competencia con los jugadores que contrató Pumas va a ser muy fuerte, sobre todo de media cancha para adelante”.

Pumas no campeona desde el Torneo Clausura 2011. ¿Eso hace que le exijan el doble a los que llegan del extranjero?

“Cuando un jugador llega a una institución, evidentemente sabe dónde está llegando, con las necesidades y objetivos que hay. No dudo que Piero Quispe y los jugadores que han llegando a Pumas en estos últimos meses, sepan perfectamente de la necesidad y obligación que tienen de ganar un título. Ya son muchos años en los que Pumas no puede campeonar y eso genera cierta presión. Es cierto que ninguno de los jugadores que actualmente están en el equipo estuvieron hace trece años, pero la historia y los objetivos se van acumulando, por lo que hay cierta presión. Hoy lo que necesita Pumas es esa competencia interna para que todos los jugadores estén al 100 %, y así se mantengan en la parte alta de la tabla de posiciones (hoy marchan segundos con 10 puntos, luego de cuatro fechas disputadas)”.

¿Cómo ves la adaptación de Piero Quispe al fútbol mexicano?

“En general, el futbolista peruano se adapta a México. En mi época me tocó ver a Juan Reynoso o lo que fue Juan José Muñante en Pumas. El tema de Piero es un tema de paciencia, aparte es un jugador joven. Creo que hay jugadores con los que puedes ser paciente, porque llegan a cumplir expectativas. Evidentemente la exigencia es mayor al ser extranjero y rápidamente tienen que rendir. Por eso este Torneo Apertura va a ser muy importante para Piero y muchos otros, porque va a ser el de su consolidación y tendrán que demostrar por qué se invirtió en ellos”.

¿En qué debe mejorar Piero Quispe para ser más consistente en sus buenas actuaciones?

“Con Piero hay dos temas por mejorar. Uno es el tema físico, la fortaleza física. El fútbol mexicano, en la zona donde se mueve Quispe, tiene jugadores muy duros y que meten la pierna muy fuerte. Piero sufre mucho cuando le toca enfrentarse a un jugador que mete la pierna y le gana, por eso tiene que trabajar en la fuerza y en ocupar mejor su cuerpo. El otro tema es ser más determinante, como lo fue el domingo en el gol contra Pachuca. Son los dos aspectos en donde debe mejorar, porque técnicamente está a la altura, la visión de juego la tiene, y son cuestiones en las que seguramente ya está trabajando”.

Piero Quispe y su participación en el gol de Pumas a Pachuca. (Video. TUDN)

Piero Quispe recibió algunas críticas tras su discreta Copa América con Perú. ¿Cómo canalizar eso para que no le afecte en su club?

“Si bien seguí poco a Perú en la Copa América, es difícil hacer un análisis individual, a menos que sea algo realmente relevante, cuando un equipo le va tan mal. Perú no tuvo un buen torneo y de repente, como pasa alrededor del mundo, con los jugadores en los que tienen más expectativas suelen ser más duros. Tal vez la expectativa con él era que manejara la medica cancha, que hiciera jugar al resto de sus compañeros, pero al haber tenido una mala Copa América todos los jugadores peruanos, es natural que las expectativas no se cumplan. Para mí es muy importante que los jugadores jóvenes con un potencial muy alto y que quizá no cumplieron con las expectativas en un torneo, mentalmente estén fuertes, porque a veces sufren un crítica excesiva. Piero Quispe en Pumas encontrará ese respaldo y ojalá tenga ese fútbol que le permita reivindicarse con su selección”.

¿Qué tanto le puede afectar a Pumas jugar la Leagues Cup, ya que le corta este buen momento? Piero Quispe podría tener minutos cuando el entrenador empiece a rotar...

“Yo creo que este torneíto que se inventaron de la Leagues Cup, a Pumas podría costarle. Inició muy bien, con una muy buena pretemporada, y se para la Liga MX un mes para jugar un torneo en Estados Unidos, con viajes largos, con canchas en mal estado como se vio en la Copa América. Para Pumas va a ser clave que no se le lesionen jugadores y que la rotación sea la adecuada para que en el reinicio del campeonato mexicano no se les complique. La planeación va a ser clave. Si Gustavo Lema y su comando técnico lo planifican bien, Piero Quispe podría tener más rodaje y coger ritmo futbolístico”.

Liga MX Partidos jugados Goles Asistencias Torneo Clausura 2024 17 1 0 Torneo Apertura 2024 2 0 0

Los registros de Piero Quispe con Pumas UNAM.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR