Si analizamos el caso, después de Rusia 2018, apenas tres clubes de la Liga 1 vendieron o prestaron a jugadores peruanos al ‘Viejo Continente’: Alianza Lima, Sporting Cristal y Municipal. El resto no ha podido dar ese salto de calidad que se necesita para recortar la enorme brecha que hay entre Perú y Europa. El último en salir bajo esas condiciones (venta o préstamo), de hecho, es Fernando Pacheco, quien fue anunciado recientemente como nuevo refuerzo del FC Emmen, donde juega Miguel Araujo. Horas después se sumó el atacante Gonzalo Sánchez.

De La Victoria a Europa

Luego de la Copa del Mundo 2018 (culminó en julio de ese año) hasta la fecha, el cuadro blanquiazul aportó con dos jugadores al ‘Viejo Continente’. Se trata de Aldair Fuentes y Kluiverth Aguilar, quienes partieron el 2020 y 2021, respectivamente, hacia distintos equipos. El primero firmó por el Fuenlabrada de la Segunda División de España y el segundo fue comprado por el City Football Group, que es dueño del Manchester City, club de la Premier League, entre otras instituciones deportivas. Actualmente, Fuentes ya regresó a Alianza Lima tras un discreto paso por el “Viejo Continente”. En tanto, Aguilar intenta ganarse un lugar en el Lommel SK de la Segunda de Bélgica.

Aldair Fuentes (24 años)

Setiembre del 2020 fue una fecha especial para Aldair Fuentes. El volante formado en las canteras de Alianza Lima fue anunciado como nuevo jugador del Fuenlabrada de España, que compró el 80% de la totalidad del pase del jugador y dejó el 20% al conjunto victoriano por derechos de formación ante una posible venta posterior. El mediocampista fue una apuesta del elenco azulón debido a la expectativa que generaba por su juego y la exposición que tenía en la selección peruana Sub 23.

Según Transfermarkt, el acuerdo se cerró en aproximadamente 850 mil euros y el tiempo del contrato fue de cinco temporadas. Desde entonces, Aldair Fuentes intentó ganarse un lugar en el cierre de la temporada 2020/2021 y el inicio del curso 2021/2022. Sin embargo, a inicios de año decidió regresar a Alianza Lima a préstamo e intentar adquirir ese protagonismo que nunca pudo en el club madrileño.

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2020/2021 Fuenlabrada 22 661 0 2021/2022 Fuenlabrada 8 199 0

Kluiverth Aguilar (19 años)

La venta de Kluiverth Aguilar al City Football Group fue una de las más importantes en los últimos años en el fútbol peruano y, además, significó la primera transacción que Alianza Lima realizó con un club de la Premier League. El traspaso del lateral peruano se acordó en 2.5 millones de euros y por cinco temporadas; pero recién al cumplir la mayoría de edad pudo viajar a Europa. Mientras tanto, jugó con Alianza Lima el resto de la temporada y en sus ratos libre visitó Inglaterra para conocer la sede del club.

Debido a su temprana edad, se decidió prestarlo a clubes filiales para agarrar ritmo de competencia y poderío físico. Así se dio su llegada al Lommel SK de Bélgica, el año pasado, donde hizo la pretemporada e intentó ganarse un lugar en el equipo sin mucho éxito. No obstante, este curso parece ser prometedor para Aguilar, quien viene realizando los trabajos previos al inicio de la temporada y espera tener la continuidad deseada para destacar en el fútbol europeo.

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2021/2022 Lommel SK 3 85 0

Salto de calidad

Sporting Cristal no se quedó atrás y también forma parte de la lista con tres presencias: Santiago Rebagliati y Fernando Pacheco. El primero llegó en agosto del 2018 al Sanluqueño B de España; mientras que el segundo recientemente fue anunciado como nuevo jugador del FC Emmen, donde compartirá equipo con Miguel Trauco, un referente para el cuadro neerlandés. Además de compartir la casa, ambos tienen en común que fueron cedidos a préstamos por el club celeste.

Santiago Rebagliati (25 años)

El exdelantero rimense dio el salto al fútbol europeo en agosto del 2018 con la ilusión de abrirse paso en el Sanluqueño de España; no obstante, formó parte del equipo de reserva y no pudo dar el salto al primer equipo. Allí solo jugó 6 partidos y luego de algunos meses regresó al fútbol peruano para formar parte de Unión Comercio. Actualmente, defendió la camiseta de Ayacucho FC en el Torneo Apertura, donde jugó 4 partidos y anotó 1 gol.

Fernando Pacheco (23 años)

De regresar a la Liga 1 para buscar continuidad a dar nuevamente el salto al fútbol del exterior. Fernando Pacheco aprovechó la oportunidad que se le presentó por delante y fue cedido a préstamo al FC Emmen, un equipo en el que puede sumar minutos en una liga competitiva y ganarse un puesto en el once inicial, tal y como lo hizo Miguel Araujo en su momento. El exdelantero necesita cruzar esa barrera internacional para trascender y crecer como futbolista, de manera que pueda entrar en la órbita de la selección peruana.

Su primera experiencia fuera del país fue en Fluminense, club al que llegó en 2020 por 700 mil dólares y un contrato de tres temporadas. El cuadro carioca compró el 50% del pase del jugador peruano y le dio la oportunidad de debutar en el Brasileirao; sin embargo, luego fue cedido al Juventude, donde alineó en 16 ocasiones y no pudo marcar goles. Esa experiencia en el fútbol brasileño servirá para cobrarse una revancha personal en la Eredivisie, donde también contará con el apoyo de Miguel Araujo.

Temporada Equipo Competición Partidos jugados Minutos jugados Goles 2020 Fluminense Brasileirao 15 448 0 2020 Fluminense Carioca 11 365 1 2021 Fluminense Carioca 1 46 0 2021 Juventude Brasileirao 16 220 0

La ‘Academia’ que exporta

Municipal es otro de los clubes que también se suma a la nómina con dos jugadores: Álvaro Ampuero y Rodrigo Vilca. El defensor fue cedido a préstamo en 2019 al desconocido Zira FK de Azerbaiyán; mientras que el delantero dio un paso importante al firmar por Newcastle de la Premier League en 2020. Si bien cada uno tuvo la experiencia de jugar en el exterior, ninguno pudo mantenerse como estaba planeado.

Álvaro Ampuero (29 años)

Con la experiencia de haber tenido un breve paso por el fútbol italiano en la temporada 2012/2013, cuando militó en el Parma de la Serie A, Álvaro Ampuero llegó al Zira FK de Azerbaiyán en calidad de préstamo desde Municipal. Allí compartió vestuario con otro sudamericano: el paraguayo Julio César Rodríguez, y pudo alternar en casi todos los partidos como titular. Si bien el préstamo era con opción a compra, el club decidió no hacerlo y tuvo que volver al fútbol peruano.

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2019/2020 Zira FK 16 1354 0

Rodrigo Vilca (23 años)

Luego de mostrar un buen nivel en Municipal durante el 2019 y la primera mitad del 2020, Rodrigo Vilca fue vendido al Newcastle por aproximadamente 250 mil euros, según Transfermarkt. El atacante peruano tuvo su primera experiencia en el extranjero, pero no en el primer equipo de las ‘Urracas’. Alternó en la Sub 23, donde sumó minutos y destacó por su habilidad para encarar. Posteriormente, fue cedido al Doncaster Rovers, donde adquirió notoriedad y continuidad; pero finalmente volvió al Newcastle para seguir jugando en la reserva.

Tras varias temporadas sin poder destacar, Universitario pidió este año el préstamo del jugador para encarar el Torneo Apertura y la fase previa de la Copa Libertadores. Sin embargo, Vilca todavía no ha logrado recuperar su mejor juego y destacar como lo hizo en su etapa en el cuadro edil.

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2020/2021 Newcastle Sub 23 9 664 1 2021/2022 Newcastle Sub 23 3 226 0 2021/2022 Doncaster Rovers 10 643 0 2021/2022 Newcastle Sub 23 3 49 0





*En las últimas horas se anunció la llegada de Gonzalo Sánchez también al equipo del FC Emmen, delantero de Alianza Atlético con 22 años y cero goles en la Liga 1.

¿Por qué la mayoría ya está de vuelta?

Cuatro de los cinco peruanos que salieron de la Liga 1 rumbo a Europa luego del Mundial Rusia 2018 ya están de vuelta. La única excepción es Kluiverth Aguilar, precisamente el futbolista más joven (19 años) y con ello con más expectativa de crecimiento. En los casos anteriores Ampuero rompe la regla con 29 años, siendo el resto jugadores de edad joven.

¿Por qué han regresado tan pronto? La respuesta parece obvia: no dieron la talla. Sin embargo en todos los casos tuvieron un tiempo de adaptación promedio, donde no lograron convencer al equipo con sus habilidades. Aldair Fuentes y Rodrigo Vilca son los casos más representativos. Pese a su juventud y potencial, no lograron sostener un rendimiento que les permita consolidarse o en todo caso pelear su estadía. Es así como terminaron regresando a la Liga 1, donde en ambos casos no han logrado tampoco destacar en el medio local nuevamente.

Ya sea por biotipo o condiciones técnicas, el talento natural no ha sido suficiente para dar el salto a Europa con éxito. Por ahora la única promesa es Aguilar, quien tampoco ha logrado destaparse en la Segunda de Bélgica. Por ello, la llegada de Gonzalo Sánchez y Fernando Pacheco al Emmen FC de Holanda despierta mucha expectativa y también genera una gran incógnita, puesto que ninguno de los dos parte con un presente promisorio del torneo local. En el caso de Sánchez sus cifras son las más discretas, pues con 22 años no ha logrado todavía anotar ningún gol como profesional.

Otro dato no menor: de los 5 que emigraron a Europa desde la Liga 1 luego del Mundial de 2018, ninguno es habitual convocado de la selección peruana.

