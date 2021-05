Esta noche empieza la cuenta regresiva para el cierre de un nuevo capítulo en la historia de Cruz Azul. Hace 23 años, al mando de Luis Fernando Tena, Juan Reynoso se coronó campeón del torneo mexicano, luego de 17 temporadas sin título. Lo que es el destino: hoy vuelve a sentir esa presión con la ‘Máquina’, pero su aporte ya no es dentro del campo, sino desde el banquillo. En el país azteca señalan que desde ese lugar comenzó a mover cada pieza de su equipo con la destreza de un ‘Ajedrecista’.

Pese a este presente, su llegada al club despertó más de una duda entre los hinchas. Incluso, Matías Almeyda y Hugo Sánchez eran las primeras alternativas que manejaba la directiva; sin embargo, en 17 fechas tuvo dos méritos: le dio un estilo de juego a su plantel y, lo más importante, le regresó la motivación. Era un equipo golpeado tras perder el pase a la final la temporada pasada contra Pumas. En medio de todo ese escenario y con el registro de 15 partidos sin perder, ¿cómo llega para su debut en la Liguilla?

De acuerdo con Adrián Esparza de TUDN México, “en lo físico está muy bien Cruz Azul. Disputó un partido después de la jornada 17, cuando enfrentó al Toronto de la MLS por la Concacaf Liga de Campeones. Lo vence (1-0) y le dio un margen de siete días, lo que es bueno para que se recuperaran físicamente, pero sin perder el ritmo de competencia. Mientras que Toluca, que viene de jugar el domingo por la noche, solo tuvo dos días para preparar este partido”.

Juan Reynoso llegó a Cruz Azul esta temporada luego de su paso por el Puebla en la Liga MX (Foto: Getty Images)

La Liguilla: un fantasma por vencer

Cruz Azul, al ser uno de los grandes de México, está obligado a pelear año a año por el título nacional. Pero es en la Liguilla donde ha tenido más de un inconveniente. El mismo Espaza precisó a Depor que es tan común para los hinchas ilusionarse hasta esta etapa, para luego sufrir una gran decepción a puertas de pelear la final. “La afición está con cierto nervio”. Y cómo no tenerlo, si recordamos la campaña anterior con Robert Siboldi, cuando ganan el primer partido de la semifinal por 4-0, pero luego caen en el cierre de la llave ante Pumas, que termina aplicándole la misma medicina.

Para Miguel Cámara, también TUDN México, hay un detalle que diferencia a esta versión de Cruz Azul con la del año pasado, pese a que es la base del mismo plantel: “Quizás el de Siboldi de hace un año, no de hace seis meses, sino antes de la pandemia, era el más fuerte que haya visto, pero el de ahora con Reynoso es mesurado y sabe jugar con los tiempos. Eso va a ser muy importante para la Liguilla, porque veo a un equipo que no se va a volver loco con la pelota o sin ella, y eso le va a beneficiar”.

En ese sentido, más allá de su juego sorpresivo con la constante rotación, lo que puede darle un plus a este elenco, es la confianza que le ha dado el DT peruano al jugador. “Al margen de darle posibilidad a un elemento que es suplente, lo que hace es verlo en situaciones límites y sabe en qué momento lo puede utilizar. O colocarlo en algún momento caliente en cualquiera de las llaves que se comienzan a complicar, para ir peleando por el objetivo, que es el título”, nos señaló el periodista César Vivar del Grupo ATV, quien hasta hace algunas semanas fue enviado especial para seguir de cerca a la ‘Máquina’.

Cruz Azul cayó por 4-0 ante Pumas en el partido de vuelta de la Liga MX, en las semifinales de la temporada pasada (Foto: AFP)

El toque de Reynoso

Si algo destacan los colegas en México es el sello que ha puesto Juan Reynoso en cada uno de los jugadores del club: en su pizarra no solo tienen chance los que venden mayor cantidad de camisetas, sino también piezas de la cantera. “No sabes si alguno de sus futbolistas va a estar en cierta posición, porque la ventaja del plantel es que cuenta con deportistas plurifuncionales, como central, de lateral, de contención y creo que eso hace que sea poco predecible a Cruz Azul. Es una sorpresa”, detalló Cámara.

Incluso, han instaurado una nueva tradición. “De las cosas nuevas que hace Reynoso y que antes no se hacía en Cruz Azul es, por ejemplo, realizar un asado -por lo menos- una vez por semana y es obligatorio. El que no asiste tiene que pagar una multa”, comentó entre risas Adrián. Otro detalle que sumó en sus dirigidos es el nivel de concentración que deben tener, para así fortalecer la confianza y alejar atención de lo que se pueda especular en redes sociales o en la misma prensa.

Ese estilo, que también se pudo ver cuando dirigió a Melgar y Universitario de Deportes, lo ha convertido en un referente en la dirección técnica. Por ello, para Vivar “sería histórico que un técnico peruano sea campeón en México. Además, la última vez que se alzó la copa... fue cuando estuvo de futbolista en la misma institución. Creo que hay doble o triple mérito de Juan Reynoso”.

Cruz Azul iguala récord histórico de triunfos en la liga mexicana

Proyecto a largo plazo

Los tres colegas consultados refieren que el club tiene toda la intención de continuar con Juan Reynoso al mando del elenco cementero. Si bien al inicio tenía un contrato por solo seis meses, con opción de renovación, ahora se visualiza un proyecto a largo plazo, uno que implique no solo al primer equipo, también la etapa formativa de Cruz Azul, la misma que ha tenido falencias en los últimos años.

“El club no se ha caracterizado por ser un buen formador en los últimos 10 o 15 años. No obstante, poco a poco Reynoso ha sacado jugadores a la banca, les ha dado minutos y oportunidades en la Concacaf Liga de Campeones. Entonces, sí hay un proyecto global, que no solo es el primer equipo, sino darle salida a los futbolistas de abajo, cuidar las finanzas del club, la identificación que existe con la afición y más”, recalcó Adrián Espaza.

Ese mismo trabajo con las categorías menores es otra característica del DT nacional, por lo que no es novedad que ahora con Cruz Azul apunte a ello. “Él normalmente es de mirar las canteras y creo que sí le seduciría un trabajo en las formativas. Sé que tiene un par de las divisiones menores a las que observa muchísimo. Ha ido a ver otras categorías menores donde hay ‘madera’ para lo que él pretende con el futuro de la institución”, agregó César Vivar.

El siguiente reto de Cruz Azul es vencer a Toluca en 180 minutos. Pese a la cierta ventaja que puede tener la ‘Máquina’, solo en el gramado se verá si el invicto que ha mantenido desde la tercera fecha del torneo mexicano seguirá vigente o no. Por lo pronto, Juan Reynoso, fiel a su estilo, irá de tiempo en tiempo, sin anticiparse, meditando cada movimiento de pieza... para alcanzar eso que tanto esperan en la ‘Máquina’ desde hace 23 años.





