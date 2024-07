Los últimos días han sido muy convulsos en la interna de Boca Juniors, pues lo que parecía ser un reinicio de temporada lleno de expectativas por los fichajes, especialmente para afrontar los play-offs de la Copa Sudamericana 2024, terminó siendo un dolor de cabeza por la inscripción a destiempo de Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez. En ese sentido, estos jugadores no fueron tomados en cuenta por Diego Martínez para afrontar la llave ante Independiente del Valle, tal como se corroboró el último miércoles en el empate sin goles por la ida en el Estadio Banco de Guayaquil.

Evidentemente todo esto fue un papelón que ni las declaraciones de Juan Román Riquelme, presidente del club, pudieron esclarecer. Así pues, en la conferencia de prensa pospartido en Ecuador, Diego Martínez puso la cara y respondió sobre lo sucedido. “Es una situación que a ninguno de los que somos parte de esta institución nos gusta vivir. Pero, ante estas situaciones, tenés dos respuestas: o te quedas lamentándote, echando culpas y buscando responsabilidades, algo que no existe de nuestra parte; o miras hacia adelante y tratas de sacar adelante las situaciones adversas”, sostuvo.

En esa misma línea, el director técnico de 45 años citó como ejemplo el compromiso que tuvieron los más experimentados de su plantel –entre ellos Luis Advíncula–, parándose delante de él y brindándole todo el respaldo que necesitaba para sacar adelante este complicado momento. Además de los refuerzos que no fueron inscritos ante la CONMEBOL, recordemos que Boca no contó con Leandro Brey, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón, quienes están con la Selección Argentina que participará en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Hay que mirar hacia adelante y afrontar, tener a un tipo (por Luis Advíncula, a su lado en la conferencia) que hace una semana me dijo: ‘Quédate tranquilo que yo voy a estar y voy a poner la cara’. Es tener a Marcos Rojo, que se tira de cabeza en cada pelota parada. Es tener a Sergio Romero, que me dijo: ‘No te quiero ver con cara mala, levantá la cabeza que mañana vamos a hacer un buen partido’. Cuando vos tenés a ese tipo de jugadores, no hay tiempo de mirar nada. Es la sensación más reconfortante que podés tener como entrenador y como cuerpo técnico”, reflexionó.

Del mismo modo, Martínez agradeció a todos los trabajadores la institución ‘xeneize’ que se acercaron a extenderle la mano. “Estoy orgulloso de la institución en la que trabajo. Estoy orgulloso de pertenecer a un grupo de laburo con Mariano Herrón encabezando la Reserva, con Diego Soñora y Blas Giunta con juveniles. Hablando con Mariano, después de la situación que pasó, me dijo: ‘Acá estamos para poner el pecho todos juntos y para que te lleves lo que consideres mejor. Olvídate de que el jueves empiezo con la Reserva. Ustedes son lo más importante y todos nosotros estamos encolumnados atrás’. A partir de ahí, cuando pasan cosas así, me dan ganas de salir y pelearme futbolísticamente con cualquiera”, precisó.

Desde lo estrictamente futbolístico, Diego Martínez reconoció que tuvieron que adaptarse a lo que propuso Independiente del Valle, más allá de que consiguieron buenos pasajes de posesión y se pararon en campo rival con algo de peligrosidad, especialmente en la etapa complementaria. Dentro de todo, le dio importancia al empate y al hecho de no haber recibido goles, con la posibilidad de cerrar la llave en La Bombonera, el próximo miércoles 24 de julio desde las 9:30 p.m. (horario argentino).

“Por momentos nos costó, sabíamos que íbamos a estar incómodos, pero cuando ajustamos situaciones en bandas y triangulaciones, estuvimos mejor. Sufrimos situaciones, pero también tuvimos otras muy claras. El equipo pudo ponerse en ventaja, pero después terminamos defendiéndolo bien en los últimos minutos. No es lo que más nos gusta, pero a veces, cuando te toca vivir este tipo de partidos, hay que afrontarlos y entender cómo jugarlos. Estoy muy contento por el compromiso y por cómo los muchachos lo llevaron adelante”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de este empate sin goles con Independiente del Valle, Boca Juniors volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Defensa y Justicia por la sexta jornada de la Liga Profesional Argentina 2024. Este encuentro está programado para el domingo 21 de julio desde las 6:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina), se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello y será transmitido en exclusiva por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus.





