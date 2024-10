Tras la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026, Luis Advíncula retornó a Argentina para retomar sus actividades con Boca Juniors. El peruano se sumó a los entrenamientos este jueves por la mañana, donde ya tuvo la presentación con Fernando Gago y uno que otro diálogo con su nuevo DT. El ‘Rayo’, que presentó algunas complicaciones previo al partido contra Uruguay en la fecha 9, se le vio mejor en la fecha 10 y jugó como titular contra Brasil; sin embargo, no estuvo del todo explosivo. Ahora, tendrá como misión meterse en el once de los ‘Xeneizes’, donde las próximas prácticas serán clave para ganarse un lugar en el equipo.

Tras el regreso Gago a Boca, el hijo pródigo del club, las expectativas por verlo en acción son grandes. Teniendo en cuenta que su primer duelo será el próximo sábado con Tigres en el Estadio José Dellagiovanna, por la segunda fase de la Primera División Argentina. ‘Lucho’ y Marcelo Saracchi son los jugadores que tendrá en su retorno, donde ahora buscará que sigan el ritmo de los entrenos para alistar su próxima alineación.

Ambos futbolistas vienen con rodaje, aunque uno más que otro. El peruano se perdió la victoria de Boca Juniors contra Uruguay, pero contra Brasil comenzó como titular, siendo el encargado de la banda derecha de Jorge Fossati. Sin embargo, no se vio tan preciso en sus pases y al momento de salir con su velocidad. De hecho, en algunos momentos le costó, lo que llevó a que fuera cambiado a los 73′. En el caso del charrúa, jugó cuatro minutos en el empate sin goles entre el elenco de Marcelo Bielsa y Ecuador

Aunque en Boca se muestran más tranquilos con esta noticia, seguirán de cerca su evolución en las próximas horas, esperando que no sufra una recaída, como ha sucedido en el pasado. Cabe recordar que el lateral derecho se perdió el partido contra la Celeste y previamente fue sometido a una resonancia magnética para revisar el estado de su lesión en el tendón de Aquiles, la cual le generó varios problemas físicos en los últimos meses y estuvo a punto de romperse al inicio de la fase de grupos de la Copa América.

Por lo tanto, la prioridad de Gago será evaluar si está al 100% físicamente antes de decidir si lo incluye en la formación titular. Si bien es cierto que el ex Sporting Cristal no presenta ninguna dolencia por el momento, los próximos días serán clave para determinar su estado actual. En caso de que Advíncula no pueda participar, lo reemplazará Juan Barinaga, de 24 años, el lateral que el Consejo de Fútbol adquirió en el último mercado de pases de Belgrano por 3.165.875 dólares.

Luis Advíncula se sumó a los entrenamientos de Boca Juniors. (Foto: Agencias).

Desde Argentina, señalan que lo más probable, conociendo la filosofía del entrenador, quien también está familiarizado con este tipo de lesiones, es que decida ponerle un freno a Luis Advíncula y reservarlo para sus próximos enfrentamientos, con el objetivo de tenerlo completamente recuperado. “El flamante DT evaluará su condición física, ya que está muy justo, pensando en el partido con Tigre del próximo sábado. De todas formas, todo indica que no llegará para el partido contra el Matador, y que hará su reaparición ante Gimnasia por Copa Argentina”, escribió el medio Olé.

Para el cruce del fin de semana, ‘Pintita’ alinearía a Sergio Romero en el arco, a pesar de las recientes diferencias con los hinchas, ya que el DT busca darle confianza. En la defensa, optarían por Juan Barinaga, Cristian Lema, Aarón Anselmino y Lautaro Blanco. En el mediocampo, Ignacio Miramón ocuparía el puesto de volante central, jugador que Fernando proyecta como el próximo número cinco de Boca.

Siguiendo, Cristian Medina y Agustín Martegani o Brian Aguirre lo acompañarían por los costados, dependiendo de si el entrenador busca mayor control de la pelota o profundidad y desequilibrio en el uno contra uno. En la ofensiva, el argentino apunta a darle más peso a su 4-3-3, haciendo algunas variantes respecto al esquema anterior. Kevin Zenón jugaría como extremo por derecha, Edinson Cavani sería el único centrodelantero de referencia, mientras que Miguel Merentiel se movería hacia la izquierda.





Los números de Luis Advíncula con Boca en 2024

Durante la presente temporada con Boca Juniors, Luis Advíncula jugó 35 partidos, acumulando un total de 2,634 minutos en el campo entre la Copa de la Liga, la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. Según el portal Transfermarkt, el peruano acumula cinco asistencias. A pesar de haber enfrentado complicaciones en el pies, ‘Lucho’ sigue siendo una figura crucial para su equipo y son los hinchas que lo resltan. Su habilidad para aportar tanto en defensa como en ataque, junto con su experiencia internacional con la Selección Peruana, lo convierten en un jugador indispensable.

Boca presenta su nueva camiseta con Luis Advíncula. (Foto: Agencias).





