Tras el parón por las Eliminatorias 2026, las actividades de la Liga 1 están de regreso. Por la fecha 14, el viernes 18 de octubre, tendremos el duelo entre UTC y Alianza Lima en Cajabamba. Para este choque, los equipos llegan en un contexto diferente, pues el ‘Gavilán del Norte’ -décimo cuarto lugar con 13 puntos- pelea por quedarse en la primera división, y los blanquiazules -segundos con 27- buscan tomar la cima del Clausura. Por lo tanto, la lucha por quedarse con los tres puntos es un hecho. A propósito de esto, Koichi Aparicio estuvo en L1 MAX y conversó sobre este choque, así como lo que es jugar frente a tu exequipo y la polémica que tuvo con Universitario por sus comentarios referentes a las decisiones arbitrales.

Su permanencia en la Liga 1 está en juego, por lo que los próximos cuatro duelos serán vitales para UTC, y como primer rival tendrán a Alianza Lima, un equipo que, al igual que ellos, está hambriento por los tres puntos y que, últimamente, logró dar la sorpresa fuera de casa. “Estamos en una situación difícil por errores que no debimos haber cometido, pero confiamos mucho en el plantel y cuerpo técnico que tenemos”, dijo Koichi.

El defensor, consciente del presente de su club, indicó que buscarán remediar su situación, pero resaltó que hubo algunas dificultades durante el año que los complicaron. “Lamentablemente, hemos sido un plantel corto a principio de año. También hay que considerar, que no tuvimos una pretemporada muy amplia, porque nosotros comenzamos el 5 de enero, pero todo eso queda de lado en la cancha, porque la excusa lo tenemos a la mano. Te puedo decir, viajamos toda la semana para jugar (del hotel al estadio). Sabemos que en la cancha somos once contra once y hemos cometidos muchos errores que nos han costados partidos y al margen que somos o no un plantel corto, somos buenos jugadores que pudimos haber hecho mejor partidos que ahora nos cuestan donde estamos. Pero estas últimas fecha vamos a sacar lo mejor, para levantar al equipo”, precisó.

Aparicio tendrá al frente al elenco que lo vio nacer en el fútbol: Alianza Lima, equipo al que aspira volver en algún momento. Por lo tanto, considera este duelo especial, aún más sabiendo la necesidad de ganar. “Me genera emoción e ilusión, porque siempre es un momento importante para poder demostrar lo que valgo y la oportunidad que vengo buscando hace años de regresar a donde yo siento que puedo tener una segunda oportunidad, que depende de ser regular, de tener buenos rendimientos pero sobre todo, me genera la oportunidad que puedan decir, que estoy en un buen momento, que puedo servir, porque esa ilusión, no te voy a mentir, siempre está, pero hoy me debo a UTC. Hoy, necesito que el equipo le vaya bien, porque nosotros encontramos a UTC en primera, y lo mínimo que se puede hacer es dejarlo en primera”, dijo.

Asimismo, le preguntaron si aspira en algún momento regresar a La Victoria, de donde salió en 2017. “Puedo buscar una segunda oportunidad, soy totalmente sincero, le hecho gol a Alianza, en un año difícil, como fue el 2020 y, este partido, es una linda oportunidad para poder decirles que sigo vigente por si algún momento me necesitan y también decirle a los cajamarquinos, que no vamos a dejarlo y que vamos a luchar hasta el último”, manifestó el zaguero.

Tras el partido contra Atlético Grau (perdieron 4-0), Koichi lanzó un comentario que causó polémica al ser una indirecta para Universitario. Sobre esto, el jugador aclaró la situación. “Quise tomar referencia a que si de repente, somos un equipo grande, no nos expulsaban porque, yo sigo creyendo, que si somos cualquiera de los equipo grandes, no nos iban a expulsar. Pero con el calor del partido, se me pasó y sabía que se iba a tomar a mal y porque soy hincha de Alianza y estas cosas. De todas manera, es una anécdota graciosa para mí. Sé que involucré a la U, no fue mi intención y me equivoqué en escoger las palabras”, comentó.

Koichi Aparicio jugador de UTC. (Vídeo: L1 MAX).

Por otro lado, también habló sobre la labor de Guillermo Sanguinetti, donde el futbolista destacó su trabajo al mando. “Guillermo viene realizando un trabajo de primera, con todo su comando técnico. Trabajando mucho en el tema psicológico porque no es fácil, afrontar cada partido, sabiendo que te puede hundir más o salir. Igual esto es una lucha hasta el último. El resultado que se dé, no va definir algo pero es muy importante para nosotros este partido. Es como una bisagra porque sabemos que, (Cesar) Vallejo también juega de local y los demás también, entonces, necesitamos sí o sí, los tres puntos”, resaltó.





¿A qué hora inicia UTC vs. Alianza Lima?

Siguiendo con la programación, UTC se enfrentará contra Alianza Lima el viernes 18 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.





¿En qué canales TV ver UTC vs. Alianza Lima?

Por la fecha 14, UTC y Alianza Lima será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





