El nombre de Luis Advíncula viene siendo tendencia en Argentina. No por alguna jugada espectacular o un hecho destacado dentro del campo, sino por la información revelada este martes respecto a su estado físico. Sucede que, a puertas del partido entre Boca Juniors y Unión de Santa Fe –este miércoles 29 de enero, por la fecha 2 de la Liga Profesional Argentina 2025–, se confirmó qué es lo que tiene tras no terminar el último encuentro contra Argentinos Juniors.

Recordemos que Advíncula fue sustituido durante el pasado compromiso frente al ‘Bicho’, donde Boca no pudo ganar en La Bombonera y no pasó del empate sin goles en su estreno en el campeonato argentino. Tal como se pudo apreciar en las imágenes de la transmisión, ‘Lucho’ aquejaba una fuerte molestia y tuvo que ser reemplazado por Lucas Blondel a los 81′.

Por los gestos del futbolista peruano, todo hacía pensar que se trataría de algo grave producto del exigente partido frente a Argentinos Juniors, donde tuvo mucha exigencia física desde lo defensivo. Sin embargo, ESPN confirmó que, tras los exámenes médicos correspondientes, no le detectaron nada. Eso sí, no será tomado en cuenta para el cruce de este miércoles ante Unión de Santa Fe.

Luis Advíncula se perderá el próximo partido de Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

El periodista Diego Monroy explicó que Luis Advíncula solo está cansado y por eso el comando técnico de Fernando Gago prefirió que no concentre con el resto de sus compañeros. Esto, por supuesto, generó mucha polémica entre los hinchas de Boca Juniors y rápidamente lo hicieron saber a través de las redes sociales, criticando la razón de la ausencia del exjugador de Sporting Cristal.

Ojo, Advíncula no es el único elemento del ‘Xeneize’ que no estará contra el ‘Tatengue’. Los otros ausentes son: Ander Herrera (desgarro), Edinson Cavani (prevención), Marcos Rojo (molestia) y Franck Fabra (prevención). De esta manera, Gago no contará con cinco futbolistas para este duelo, lo cual se agrava si tomamos en cuenta que todos fueron titulares el pasado domingo ante Argentinos Juniors.

Fernando Gago tendrá que rearmar su equipo para enfrentar a Unión de Santa Fe. (Foto: AFP)

El bajo puntaje de Advíncula

Luis Advíncula arrancó de titular por el flanco derecho contra Argentinos Juniors y tuvo la misión de darle amplitud al equipo de Fernando Gago, aplicando sus característicos desbordes y asociándose con el extremo de turno. Sin embargo, a pesar de que intentó en más de una ocasión ser determinante con su velocidad, no pudo inquietar cerca de la zona de peligro del ‘Bicho’.

Posiblemente la jugada más relevante de Luis Advíncula se dio al minuto 70 del compromiso, en donde después de que Santiago Rodríguez se internase en el área del ‘Xeneize’, el lateral retrocedió velozmente para cerrar un remate que tranquilamente pudo haber sido el 1-0 a favor del cuadro visitante. Luego de dicha acción los hinchas en La Bombonera aplaudieron al también jugador de la Selección Peruana.

Boca Juniors tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

Tras el 0-0 definitivo, la prensa argentina emitió su análisis del rendimiento de los jugadores de Boca Juniors y la puntuación que le dieron a Advíncula fue de 5; es decir, desaprobado. La ubicación de Brian Aguirre y Exequiel Zeballos no le favoreció a ‘Lucho’, pues estos extremos fueron demasiados verticales y se asociaron poco con él.

Olé, el diario deportivo más importante de Argentina, describió el desempeño de ‘Bolt’ de la siguiente manera: “No lo favoreció tener adelante primero a Zeballos y después a Aguirre, flaqueó en la marca. Herrera lo complicó. No pesó en ataque como en otros partidos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Luego de este empate por 1-1 con Argentinos Juniors, Boca volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Unión de Santa Fe, por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025. Dicho compromiso está pactado para el miércoles 29 de enero desde las 5:15 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio 15 de Abril. Asimismo, la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming a través de las plataformas de Disney Plus, AFA Play y Fanatiz.





