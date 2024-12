El Palmeiras de Brasil, que participará en el próximo Mundial de Clubes en los Estados Unidos, está buscando reforzar su plantilla y puso la mira en Luis Advíncula, lateral derecho de Boca Juniors y habitual en la Selección Peruana. El defensor se encuentra en un momento complicado, tras perder la consideración del entrenador Fernando Gago luego su expulsión en la semifinal de la Copa Argentina contra Vélez, lo que lo dejó fuera de la convocatoria para el partido del domingo contra Gimnasia, que Boca ganó 1 a 0. En su lugar, Gago optó por el santafecino Juan Barinaga.

La situación de Advíncula en Boca se vio afectada por su expulsión ante Vélez en Córdoba el pasado miércoles 27 de noviembre. A ello, se le suma a otro incidente en Brasil, en agosto, cuando recibió una tarjeta roja a los 10 segundos de iniciado el partido contra Cruzeiro, lo que resultó en la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana. Estas situaciones empañaron la relación de Advíncula con algunos sectores de la hinchada.

Por esta razón, según medios argentinos, Palmeiras busca aprovechar la situación que vive Advíncula y está interesado en ficharlo para el próximo año. Recordemos que el peruano lleva cinco goles y 12 asistencias en 143 partidos con Boca, y el club brasileño ya habría solicitado una cotización por su fichaje, con un precio tasado de 5 millones de dólares por el presidente del cuadro ‘xeneize’, Juan Román Riquelme. Sin embargo, aunque el ‘Rayo’ tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, no estaría dispuesto a dejar el club, pero en caso de que las negociaciones prosperen, exigiría un contrato por tres años.

El sentido mensaje de Advíncula tras su expulsión ante Vélez

Pasaron varios días desde que Boca Juniors fue eliminado de la Copa Argentina a manos de Vélez, que acabó con cualquier esperanza de conquistar un título en este 2024 para el ‘Xeneize’. Luis Advíncula fue uno de los más criticados, tras ser expulsado al inicio del segundo tiempo por pasarse de revoluciones: una fuerte falta en la mitad de la cancha por detrás, sabiendo que tenía ya una amarilla. La escena posterior fue una imagen repetida en otras ocasiones: sorprendido, mordiéndose la camiseta y al borde de las lágrimas, dejó el campo del estadio Kempes. Luego, su única aparición fue como suplente en el encuentro contra Gimnasia.

Este martes, Advíncula reapareció a través de sus redes sociales mediante una historia en Instagram. “Cuántas veces has pensado que no podías más... ¡Y pudiste mucho más!”, dice el mensaje que publicó el ‘Rayo’, durante horas de la mañana antes de ir al primer entrenamiento de la semana con Fernando Gago. Una frase motivacional que grafica lo que ha estado viviendo el lateral peruano y ese empujón que necesita para seguir adelante. Es un hecho que no está en su mejor nivel y sumado a esto el bajón anímico por su expulsión.

¿Qué dijo Gago sobre Advíncula?

En la última victoria de Boca ante Gimnasia, por 2-0, Fernando Gago recibió la consulta de la ausencia de Advíncula y no dudó en marcar la cancha. “Acá todos los jugadores se ganan el puesto en el entrenamiento semanal y lo que hablo en el vestuario queda ahí adentro”, contestó el exjugador. Un mensaje contundente que ha llamado la atención de los aficionados de Boca.

Cabe recordar que, luego de la caída ante Vélez, Fernando Gago se refirió a la expulsión de ‘Bolt’ y fue claro: “Advíncula cometió un error y lamentablemente nos dejó con uno menos. Son situaciones del juego que hay que sobrepasar. Los errores trataremos de corregirlos y que no se vuelven a cometer; siempre de los errores se tiene que aprender”.

En lo que va de la Liga Profesional, Luis jugó 16 partidos (14 de ellos como titular) y dio dos asistencias. Lleva un total de 1 261 minutos disputados. Al ‘Xeneize’ le quedan solo dos partidos más en el campeonato: ante Newell’s e Independiente, el 8 y 15 de diciembre, respectivamente. ‘Bolt’ tendrá que esforzarse en los trabajos para recuperar su puesto en el once del equipo.





