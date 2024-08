El último jueves, Boca Juniors perdió en la tanda de penales ante Cruzeiro y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2024. Luis Advíncula, uno de los mejores jugadores del plantel, fue expulsado en los primeros segundos del partido debido a una dura falta a Lucas Romero. Esta acción condicionó al equipo ‘Xeneize’, que resistió hasta la definición desde los doce pasos, pero no pudo conseguir la anhelada clasificación a los cuartos de final. Un día después, el lateral peruano publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que expresó que se levantará y seguirá haciendo su mejor esfuerzo.

Apenas corrían los primeros segundos cuando ‘Bolt’ le aplicó un pisotón al rival. El árbitro Wilmar Roldán decidió enseñarle la tarjeta roja y nuestro compatriota rompió en llanto mientras se marchaba del campo de juego. El exjugador de Sporting Cristal ha recibido el apoyo del entrenador Diego Martínez y también de los aficionados del cuadro azul y oro. Eso le ha ayudado a sentirse mejor.

El ‘Rayo’ compartió una imagen donde se lee el siguiente texto: “No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo”. Además, escribió un mensaje para sus seguidores: “Esto sigue. Gracias a los que están por el apoyo”.

Es cierto que cometió un error y que le costó caro al equipo, pero Advíncula siempre ha dejado todo cuando juega con la camiseta de Boca y por eso la hinchada del ‘Xeneize’ no ha dudado un segundo y darle todo su apoyo. Lo mismo han hecho con el uruguayo Miguel Merentiel, quien no logró anotar en la definición desde el punto de penal.

En un video publicado en las redes sociales se puede ver a los hinchas de Boca Juniors abrazando y alentando al peruano y al ‘charrúa’, quienes no estaban bien pues se sienten responsables de la eliminación del equipo del torneo continental, una de las prioridades del club en la temporada. Quedó demostrado que la afición admira y respeta a ‘Bolt’, quien buscará levantarse lo más pronto posible.

El mensaje del técnico Diego Martínez

Diego Martínez compareció ante los medios de comunicación y se refirió al estado de ánimo Luis Advíncula tras su expulsión. “Es fútbol. Luis (Advíncula) estaba destrozado, muy triste. Solo fui a abrazarlo. Hay que acompañarlo, al igual que a Miguel (Merentiel). Fíjate cómo es el fútbol, a dos de nuestros mejores futbolistas les pasó lo que les sucedió. Pero se van a comenzar a mentalizar en lo que viene”, manifestó el estratega de 45 años.

¿Qué se le viene a Boca Juniors?

Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Boca Juniors se medirá ante Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2024. Este encuentro está programado para el lunes 26 de agosto desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del martes 27.

El partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se jugará en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de ESPN, disponible en el servicio de streaming de Disney Plus Premium/Estándar, así como en las plataformas de AFA Play y Fanatiz.





