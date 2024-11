Cuando el corazón manda, no hay escritorio que pueda detenerlo. Ese fue el caso de Sol Rivas, oriunda de Jujuy, al norte de Argentina, que desde pequeña tenía claro sus deseos de brillar. El crecer, la llevó por unos momentos al camino de la abogacía, pero el destino tendría algo diferente preparado para ella. En exclusiva para Depor nos cuenta detalles de su pasión por el fútbol, por Boca Juniors y, por supuesto, por las comunicaciones, las cuales la ponen en las cámaras de DSports. A propósito del club ‘Xeneize’, se refirió a las críticas que viene recibiendo Luis Advíncula tras ser expulsado ante Vélez Sarsfield en las semifinales de la Copa Argentina.

Ojo, no se define como periodista deportiva, porque el título aún no lo tiene, pero ejerce la carrera desde la conducción de programas de televisión. Además, apuesta por la renovación de los medios tradicionales a través del streaming. Aquí su palabra.

¿Qué nos puedes contar sobre tus orígenes y tu camino antes de llegar a los medios? ¿Siempre supiste que querías estar frente a las cámaras?

Creo que sí, en el cumpleaños 80 de mi abuelo, yo me apoderé del micrófono y la cámara que había e iba entrevistando a los invitados, entonces siempre tuve como un lado en el que me gustaba comunicar algo, ¿no? Después me incliné por una de mis pasiones que es el derecho, me recibí, ejercí tres años y después me casé y me fui a vivir al exterior.

¿Cómo fue tu salto al mundo del periodismo deportivo? ¿Qué te motivó a tomar este camino tan diferente al Derecho?

En el exterior estuve en Australia, en Grecia, en Uruguay. Soy mamá de dos niños y después de ser mamá, me pasó que, como tenía dos nenes chiquitos, no podía cumplir horarios de oficina y como siempre tuve esa facilidad con la comunicación, empecé a usar mis redes sociales, empecé a generar contenido propio explicando un poco de derecho penal y de los casos más resonantes de Argentina. Y también empecé a aprovechar mi lado futbolero. A mí siempre me gustó muchísimo el fútbol, soy fanática de Boca Juniors. Entonces de ahí un día me llegó la propuesta para hacer televisión porque había crecido tanto en redes sociales, que quisieron ver qué es lo que podía darles. Así que desde el 2020, no deje de hacer programas deportivos y me encanta lo que hago.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al iniciar tu carrera en los medios deportivos?

Yo creo que los desafíos mayormente nos lo encontramos las mujeres, porque de los hombres que hay en pantalla muy poco se cuestiona cuáles son sus estudios universitarios. Todos pueden opinar de fútbol y pueden analizar un partido sin que nadie le pida diplomas. En cambio, a las mujeres, si se nos piden mucho el diploma. Ah, pero ¿estudiaste? ¿te recibiste? ¿con qué autoridad habla? Entonces ese fue un prejuicio que tuve que derribar porque si bien, como te digo, yo no estudié periodismo deportivo, sí tengo la vocación, lo ejerzo y me gusta mucho conducir en televisión que tiene que ver también con un reparto de roles en un programa.

¿Y cómo derribas esos prejuicios o comentarios maliciosos que la gente suele tener?

La realidad es que si uno hace bien el trabajo, ya tiene un escalón subido. Yo creo que el tiempo demuestra si una persona está capacitada o si no, yo soy una persona que estudia mucho. Yo conduzco un noticiero de dos horas todos los días y todos los días estoy viendo los resúmenes de todos los partidos que no pude ver. Porque es humanamente imposible mirar 20 partidos al día. Yo todos los días me levanto y lo que hago hasta la hora de venir a conducir el noticiero es repasar los resúmenes. Estoy actualizada todo el tiempo, estudio mucho. Así que capacitarse y estudiar también es otra parte fundamental de abrirse camino en un medio que por ahí no es tan fácil.

Sol, ¿cómo fue tu llegada a DSports?

Bueno, yo estuve trabajando en Fox Sports todo el año pasado y la mitad de este año, y la realidad es que yo estaba también en el streaming de DirectV y de Dgo, entonces conocía a muchas de las cabezas de lo que es la empresa. En el primer momento en el que me conocieron me dijeron que las puertas estaban abiertas y yo a mitad de año me decidí por un cambio. Llegué acá para hacer lo que me gusta, que es conducir un noticiero deportivo, así que se dio ese paso y la verdad que estoy muy contenta. Todos los días vengo a dejar mi 100 % y por suerte nos va muy bien.

¿Qué opinas de la transición que hacen los medios tradicionales, como DSports, al formato de streaming?

Son distintas formas de comunicar adaptándose a los distintos públicos que hay, porque yo siento que la televisión siempre va a ser la televisión. A pesar de lo que ha proliferado el formato streaming, que es para un público determinado, la televisión siempre va a seguir. Pero me encanta también el streaming, lo hice muchísimo tiempo; siento que hay un público al que ese formato les queda más cómodo. Además de otras virtudes, como el feedback inmediato con la gente que va comentando y que se acerca más a nosotros.

Me comentabas que eres hincha de Boca, y nosotros como peruanos no podemos dejar de hablar de Luis Advíncula, que se ha ganado un nombre...

Ay Luisito, cuántas expulsiones con Luisito. Es un jugador talentosísimo, de hecho el año pasado fue artífice de la clasificación de Boca a la final de Libertadores, fue el goleador en esa competencia. Incluso el técnico Almirón lo hacía jugar en una posición que no es la de él naturalmente y la verdad que lo hizo muy bien. Varias veces la sensación era de que se ponía el equipo al hombro, de hecho fue capitán varias veces y la verdad que es un jugador muy muy talentoso.

-Pero a pesar de todo, el ‘Mundo Boca’ es muy exigente. ¿Crees que el hincha le guarde algún resentimiento por la reciente eliminación?

Lo que pasa es que el ‘Mundo Boca’ exige en base a la historia tan rica del club. No es que son exigencias sin sentido, sino que responden a la identidad que el club ha forjado con sus hinchas y que que el hincha siente que la gente que está manejando los destinos del club, tanto dirigencia, entrenador y jugadores, tienen que estar a la altura de la institución que representan. La verdad no sé cómo pueda continuar lo de Luis Advíncula, pero su error no deja de ser más que eso. Todos somos falibles porque somos seres humanos. Calculo que pasará este momento y luego tendrá oportunidad para reinvindicarse porque si hay algo del fútbol, es que es dinámico y cambiante; entonces, este es un mal momento pero no quiere decir que a futuro no pueda sobreponerse y ser protagonista de este equipo.

Si bien ya acaba el año, seguramente muchos de tus planes ya los tienes listos para el 2025. ¿Qué se le viene a Sol Rivas para la próxima temporada?

Bueno DSports tiene los derechos de muchos eventos deportivos maravillosos, de muchas competencias espectaculares como la Conmebol Sudamericana, lo que restan de las Eliminatorias también y ahí estaremos, tratando de hacer lo mejor posible. Soñando, por supuesto, con un Mundial a futuro. Yo nunca tuve la oportunidad de ir pero es uno de mis mayores sueños laborales. Así que como decía Diego Maradona, cuando era chiquito, “mi sueño es jugar un mundial”; bueno, mi sueño es cubrir un mundial y espero que se me dé en esta señal por supuesto.





