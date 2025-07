En medio de un gran presente con el América de Cali, Luis Ramos ha demostrado no solo rendimiento deportivo, sino también compromiso con la camiseta que defiende. El delantero peruano, de 25 años, fue titular en el reciente triunfo ante Bahía por la Copa Sudamericana, y tras la clasificación a octavos, sorprendió con unas declaraciones que reflejan su vínculo con el club colombiano. Aunque reveló que tuvo sondeos desde Argentina, Perú y otros países, su decisión fue quedarse en Colombia, convencido de que allí se siente valorado.

“Habían clubes de Argentina, Perú y de otros países preguntando sobre mi persona, pero la verdad que aquí me siento muy bien, estoy muy orgulloso de jugar en América y se dan cuenta por cómo me entrego en los partidos”, declaró el atacante de 25 años, dejando en claro que su prioridad no es solo brillar con goles, sino aportar desde el esfuerzo colectivo.

La afirmación de Luis Ramos no pasó desapercibida entre los hinchas peruanos, quienes desde hace meses lo vienen siguiendo por su regularidad en el fútbol colombiano. El exjugador de Cusco FC viene siendo titular habitual en los últimos encuentros del cuadro escarlata, y si bien su último gol fue el 15 de junio ante Junior, su presencia en el once no se discute.

En el duelo más reciente por la Copa Sudamericana, Ramos fue parte del equipo que venció 2-0 a Bahía de Brasil en el Pascual Guerrero, sellando así su pase a los octavos de final. Más allá de no haber marcado, su labor táctica fue fundamental: presionó, retrocedió a cubrir espacios y abrió caminos para que sus compañeros encuentren el gol.

“Me encanta hacer goles, a todo ‘9’ le encanta, pero hay partidos en los que hay que correr, meter y ganar divididas”, agregó el peruano al término del partido. El sacrificio físico fue tan exigente que, según sus propias palabras, “le tocó reventar el GPS”, una muestra del despliegue que ofreció frente al conjunto brasileño.

Luis Ramos lleva la número 9 en el América de Cali | Foto: América de Cali

Ramos también reconoció que el compromiso frente a Bahía no fue uno más: el equipo necesitaba una actuación perfecta para clasificar, y todos debían poner su cuota. “Ante Bahía fue un partido donde el ‘9’ tenía que tapar líneas por el medio para que no filtren pases, y creo que salió de la mejor manera. Se hizo el desgaste y me quedo feliz porque mi compañero entró y anotó”, finalizó.

Con esta clasificación, América de Cali enfrentará en la siguiente ronda al poderoso Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores. Será una prueba más exigente, pero los colombianos confían en que su solidez y compromiso colectivo los puede llevar aún más lejos.

Mientras tanto, el elenco escarlata ya prepara su próximo reto por el torneo colombiano. Este sábado recibirán a Águilas Doradas y Luis Ramos podría volver a ser titular, buscando reencontrarse con el gol.

TE PUEDE INTERESAR