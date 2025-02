Aunque en un principio algunos señalaron que su fichaje se había caído, las dudas se disiparon con el correr de los días y finalmente Luis Ramos terminó concretando su llegada al América de Cali, un salto más importante para el crecimiento de su carrera profesional. Así pues, todo va quedando listo para su debut en el fútbol colombiano y desde ya hay mucha expectativa por lo que pueda aportar a los ‘Diablos Rojos’.

Según informaron desde Colombia, la llegada del transfer y los temas logísticos ya fueron resueltos, por lo que Ramos quedó habilitado para estrenarse con América de Cali en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BetPlay. De no mediar inconvenientes, estará en la nómina para el encuentro frente a Independiente Santa Fe, a disputarse este viernes 15 de febrero en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Otro de los puntos resueltos por los directivos del América de Cali fue la inscripción de Juan Fernando Quintero. Si bien le habían solicitado el transfer del mediocampista a Racing Club, el cuadro argentino tardó en enviarlo e incluso hasta la fecha no han remitido respuesta alguna. Sin embargo, ya no será necesario porque los ‘Escarlatas’ consiguieron el permiso necesario a través del conducto regular de la FIFA.

Luis Ramos marcó 11 goles en la temporada 2024. (Foto: Cusco FC)

Por otra parte, en una reciente charla con El País Cali, Luis Ramos habló sobre sus objetivos al llegar al balompié ‘cafetero’ y la ambición que tiene de rendir con América de Cali. “Vengo a un buen club, vengo aportar desde donde me toque, obviamente la idea de este club es poder pelear por cosas importantes, y yo creo que este año podemos salir campeones”, afirmó.

Del mismo modo, el exdelantero de Cusco FC se refirió a una polémica generada en las redes sociales cuando le dieron la ‘9’ de los ‘Diablos Rojos’. Sucede que esta dorsal le pertenecía a Rodrigo Holgado, por lo que algunos comentaron que esto habría generado una molestia en el atacante argentino, algo que el ariete peruano desmintió.

“Es un tema que es falso, cuando yo llegue al club me dijeron que la ‘9’ y la ‘18’ estaban habilitadas. Siempre he jugado con la ‘9′, con Rodrigo la verdad es que nos llevamos muy bien, en estos dos días que llevo en el club me recibió de la mejor manera y lo que circula en las redes es falso”, aseveró.

Veremos cómo le va a Luis Ramos en América de Cali, donde arribó a préstamo desde Cusco FC por una temporada, con una opción de compra si así lo decide el cuadro colombiano. En su última campaña en el fútbol peruano, el atacante de 25 años marcó 11 goles en 34 partidos disputados, y además tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026.

Luis Ramos llegó al América de Cali en condición de préstamo por una año. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo jugará el América de Cali?

Luego de su último empate por 1-1 con Deportivo Pasto, América de Cali volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Independiente Santa Fe, en el duelo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BetPlay. Dicho compromiso está programado para este viernes 15 de febrero desde las 4:00 p.m., se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y será transmitido para todo el territorio colombiano por la señal de Win Sports.





