Perú inicia un proceso de recambio generacional, luego de quedar fuera en la pelea de clasificar al Mundial 2026. La Bicolor tuvo muchos desaciertos, por lo que se quedó sin el boleto a la Copa del Mundo; sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comenzaron el plan para obtener mejores resultados de cara al 2030, priorizando también el trabajo en menores. En los últimos días, el nombre de Marco Rivas comenzó a acaparar algunas portadas por su excelente presente en Tigre de Argentina. Así como él, en el último amistoso ante Chile, se dio la convocatoria de Felipe Chávez (Bayern Múnich) y Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), quienes actualmente juegan en el exterior. En la siguiente nota te contamos algunos que pueden ser elegidos en el equipo de todos, sumado a los que cuentan con doble nacionalidad y ya fueron seleccionados en categorías menores.