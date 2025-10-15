Futbolistas peruanos Sub-20 que juegan en el exterior. (Foto: Composición)
Futbolistas peruanos Sub-20 que juegan en el exterior. (Foto: Composición)
  • Futbolistas peruanos Sub-20 que juegan en el exterior. (Foto: Composición)
  • Marco Rivas tiene 17 años y juega en Tigre de Argentina. (Foto: Tigre)
  • Paolo Doneda tiene 18 años y juega en AC Milan. (Foto: AC Milan)
  • Anderson Villacorta tiene 20 años y juega en Mineros de Zacatecas de México. (Foto: FPF)
  • Bassco Soyer tiene 18 años y juega en Gil Vicente de Portugal. (Foto: José Varela | X)
  • Víctor Guzmán tiene 19 años y juega en Sporting de Lisboa. (Foto: Sporting de Lisboa)
  • Felipe Chávez tiene 18 años y juega en Bayern Múnich. (Foto: ITEA Sports)
  • Alberto Velásquez tiene 17 años y juega en Midtjylland. (Foto: Midtjylland)
  • Gabriel Soto juega en Santa Clara de Portugal y tiene 18 años. (Foto: Difusión)
  • Con 19 años, Yamir del Valle juegan en Cincinatti de la MLS. (Foto: @ClubSCristal).
  • Phillip Eisele es capitán del Eintracht Frankfurt Sub-19. (Foto: Instagram)
  • Francesco Andrealli tiene 17 años y se formó en las divisiones menores de Como. (Foto: Como 1907).
  • Matteo Pérez Vinlöf juega en Dinamo Zagreb de Croacia y tiene 19 años. (Foto: @GNKDinamo)
  • Aitor Aranguren juega en Alavés de España y tiene 19 años. (Foto: Selección Peruana)
  • Kaj Van Houwelingen juega en DSO Zoetermeer de Holanda y tiene 20 años. (2005)
  • Juan Pedro Durán es arquero y juega en Universidad de Murcia de España con 19 años. (Foto: FPF)
  • Gabriel Chávez fue campeón de la MLS Next Cup 2023 con New England Revolution Sub-19. (Foto: Agencias)
  • Mateo Stickler juega en San Marino de la Serie D de Italia y tiene 20 años. Su pase pertenece a Empoli. (Foto: Difusión)
  • Enrique Peña juega en Toledo, equipo de la tercera división de España. (Foto: Toledo)
inicia un proceso de recambio generacional, luego de quedar fuera en la pelea de clasificar al Mundial 2026. La Bicolor tuvo muchos desaciertos, por lo que se quedó sin el boleto a la Copa del Mundo; sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comenzaron el plan para obtener mejores resultados de cara al 2030, priorizando también el trabajo en menores. En los últimos días, el nombre de comenzó a acaparar algunas portadas por su excelente presente en Tigre de Argentina. Así como él, en el último amistoso ante Chile, se dio la convocatoria de (Bayern Múnich) y (Mineros de Zacatecas), quienes actualmente juegan en el exterior. En la siguiente nota te contamos algunos que pueden ser elegidos en el equipo de todos, sumado a los que cuentan con doble nacionalidad y ya fueron seleccionados en categorías menores.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

