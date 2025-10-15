Apenas 17 años y ya empieza a sonar con fuerza en el fútbol argentino. Marco Rivas, delantero de madre peruana y padre paraguayo, ha captado la atención del cuerpo técnico de Tigre tras una destacada temporada en el Torneo Proyección AFA. Su rendimiento no solo lo puso en el radar de la Selección Peruana Sub-18, sino que ahora le valió una convocatoria al primer equipo del ‘Matador’, donde será evaluado de cerca por el técnico Diego Dabove. La expectativa crece y en el club ya se habla de su potencial debut en Primera División.

Rivas llegó a Tigre en 2023 y desde entonces no ha dejado de crecer futbolísticamente. En divisiones menores, ya suma 28 goles: 15 de ellos en la presente temporada, que lo consagraron como máximo goleador del equipo, y 10 el año pasado, cuando compartió la cima con Santino Giletti, otra promesa que hoy pertenece a River Plate.

El delantero se desempeña como centrodelantero y destaca por su potencia física, algo poco común para su categoría. Aguanta bien los contactos y es letal en el uno contra uno. Además, se encarga de ejecutar los penales en su división y tiene un disparo preciso para asistir con centros al área. Actualmente, mide cerca de 1.74 metros, aunque su desarrollo físico continúa en evolución.

El periodista partidario Guillermo Cardozo fue uno de los primeros en informar sobre su citación al primer equipo, revelando que el delantero será evaluado en los próximos días por Dabove. Según los reportes, el atacante comenzará a entrenar mañana mismo con el grupo profesional, en lo que podría ser su primer paso hacia el fútbol de Primera.

Rivas, la joya peruana que brilla en Argentina

Su ascenso no es casualidad. Rivas ha sido figura constante en la Sexta División del Torneo Juvenil AFA, donde acumula 15 anotaciones en el año y un rendimiento que lo ha convertido en uno de los goleadores más consistentes del club. Esa regularidad también le permitió ser convocado a la selección peruana Sub-18 dirigida por Carlos Silvestri, con la que participó en la reciente gira por Uruguay.

Marco Rivas jugador peruano en Tigres que debutaría en primera división | FOTO: Tigres

Más allá del llamado, en Tigre hay cautela. El equipo afrontará un calendario exigente, y por ahora el plan es que el peruano sume minutos en la reserva mientras se adapta al ritmo del primer equipo. “Se viene un calendario complicado para Tigre por los rivales que enfrenta, sería extraño verle convocado en Primera División pero quizás sorprende. Hoy por hoy sigue sumando convocatorias en Reserva”, expresó el periodista argentino Agustín Rodríguez, en diálogo con Depor.

Se enfrentará a los más experimentados de Tigre

A nivel de competencia interna, Rivas tendrá que ganarse un lugar entre varios atacantes experimentados. En la plantilla de Tigre figuran nombres como Alfio Oviedo, Blas Armoa y Romeo Benítez, además de Ignacio Russo, por lo que su ingreso al grupo principal será gradual y con un seguimiento especial del comando técnico.

En el club saben que tienen un talento con proyección internacional. Por ello, la dirigencia analiza ofrecerle un contrato profesional para asegurar su continuidad y evitar que otros equipos se adelanten. Su doble nacionalidad, peruana y paraguaya, también lo hace atractivo para ambos países en materia de selecciones.

Por ahora, Marco Rivas seguirá concentrado en aprovechar la oportunidad que se le presenta. El objetivo es ganarse un espacio en el plantel profesional y demostrar que su llamado no fue casualidad, sino el reflejo del trabajo constante que lo ha llevado a ser considerado una de las promesas más destacadas del fútbol argentino.

TE PUEDE INTERESAR