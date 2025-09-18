Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡La claridad de Marcos López! Gol de Robert para el 2-1 del Copenhague vs. Bayer Leverkusen
Marcos López es el único peruano disputando la Champions League, lo cual habla de por qué es el futbolista de la Selección Peruana con mejor presente en el extranjero y que se ha convertido en indiscutible en días en donde el universo de jugadores de hace cada vez menos competitivo. Así pues, en el marco de su debut en esta edición de la ‘Orejona’, el lateral izquierdo se hizo presente en el 2-1 parcial del Copenhague sobre el Bayer Leverkusen, al abrir la jugada hacia la derecha para que Rodrigo Huescas asista a Robert a los 86′. Sin embrago, la felicidad no le duró mucho al conjunto danés, ya que defensivamente volvieron a fallar y Pantelis Hatzidiakos firmó el 2-2 en propia puerta (90′+1). Desafortunada jornada para el exfutbolista de Sporting Cristal; seguro tendrá su revancha.