Marcos López y su participación en el gol de Robert, para el 2-1 del Copenhague sobre el Bayern Leverkusen. (Video: ESPN)

es el único peruano disputando la , lo cual habla de por qué es el futbolista de la Selección Peruana con mejor presente en el extranjero y que se ha convertido en indiscutible en días en donde el universo de jugadores de hace cada vez menos competitivo. Así pues, en el marco de su debut en esta edición de la ‘Orejona’, el lateral izquierdo se hizo presente en el 2-1 parcial del Copenhague sobre el , al abrir la jugada hacia la derecha para que Rodrigo Huescas asista a Robert a los 86′. Sin embrago, la felicidad no le duró mucho al conjunto danés, ya que defensivamente volvieron a fallar y Pantelis Hatzidiakos firmó el 2-2 en propia puerta (90′+1). Desafortunada jornada para el exfutbolista de Sporting Cristal; seguro tendrá su revancha.

