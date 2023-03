Muy lejos quedaron aquellos años en los que los futbolistas peruanos disputaban torneos internacionales en el ‘Viejo Continente’ y la bandera nacional aparecía en los estadios europeos como una sana costumbre. Sin Claudio Pizarro ni Jefferson Farfán en el mapa tras sus respectivos retiros, hoy solo uno carga con esa pesada mochila: Marcos López, quien disputará los cuartos de final de la Europa League con el Feyenoord y tendrá que medirse con la AS Roma de José Mourinho por el pase a las semifinales.

Luego del sorteo que se llevó a cabo en horas de la mañana en Nyon, Suiza, el cuadro del lateral peruano quedó emparejado con la ‘Loba’ y deberá trabajar duro para ganarse un lugar en el equipo titular. Si bien ayer salió lesionado en la victoria sobre el Shakhtar Donetsk (7-1), tuvo un buen desempeño por la banda izquierda y generó el penal que derivó en el 3-0 parcial.

Aunque la ‘Legión’ no se ha manifestado por el estado físico del exfutbolista de Sporting Cristal, todo hace indicar que no tendrá problemas para llegar en óptimas condiciones para la llave ante la AS Roma. Mourinho, un ‘viejo zorro’ en competiciones europeas, deberá planificar una llave inteligente si quiere meterse entre los cuatro mejores del certamen.

La ida se disputará el próximo 13 de abril a las 11:45 a.m. en el estadio De Kuip, en Rotterdam, mientras que la vuelta será en el estadio Olímpico de Roma el 20 del mismo mes a las 2:00 p.m. Feyenoord llega con una mejor presente luego de haber eliminado al Shakhtar Donetsk con un global de 8-2, mientras que los italianos sufrieron más de la cuenta para dejar en el camino a la Real Sociedad con un global de 2-0.

Marcos López salió lesionado en la última victoria del Feyenoord por la Europa League. (Foto. Feyenoord)

Recordemos que el ganador de este cruce se enfrentará al vencedor entre el Bayer Leverkusen y el Royale Union Saint-Gilloise. Solo uno llegará a la final y Marcos López buscará meterse en la historia de la Europa League. Tiene las condiciones futbolísticas para hacerlo, veremos si es capaz de convencer a Arne Slot y terminar la temporada adueñándose de la banda izquierda del elenco de Países Bajos.

Marcos López se metió en la historia

Antes de Marcos López, solo cuatro peruanos habían tenido la posibilidad de disputar los cuartos de final de la Europa League: Juan Manuel Vargas con la Fiorentina (2015), André Carrillo con el Sporting Club de Lisboa (2012), Alberto Rodríguez con el Sporting Braga (2011) y Paolo Guerrero con el Hamburgo (2010). De todos ellos, el ‘Mudo’ fue el que llegó más lejos, perdiendo la gran final ante el Porto.





