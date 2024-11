La situación de Belgrano no es la más auspiciosa y, en las últimas fechas, ha caído en irregularidad de resultados, sumado a un nivel de juego poco vistoso. El último lunes, el ‘Pirata’ cayó ante Independiente de Rivadavia como local y esto se convirtió en un detonante para la continuidad de Juan Cruz Real como DT de la institución. En conferencia de prensa, Luis Fabián Artime -presidente del club- contó que llegaron a un mutuo acuerdo para rescindir su vínculo. Ahora, esta situación, podría servir como beneficio para el peruano Bryan Reyna quien tuvo problemas con el estratega y gozaba de pocos minutos.

“El ciclo Real está terminado de común acuerdo. Trabajaremos para ver que pasa. Interinamente, asumirá el cuerpo técnico de la reserva de nuestro club y se estará buscando reemplazante. Agradecer a Juan Cruz y todo su cuerpo técnico porque quisieron implementar algo que venimos buscando, un equipo ofensivo que se logró”, mencionó el presidente tras la derrota ante Independiente de Rivadavia.

Además, agregó: “Esto es fútbol, una picadora de carne. Llegó el momento que nos debemos de ayudar todos. Uno que lo vive de presidente, injustamente se dicen cosas. Hay que estar en este lugar para saber. Es muy fácil opinar sin saber y creo que están sucediendo muchas cosas de esas”.

En relación a sus números en la institución, Cruz Real llegó a finales de marzo de 2024 y ganó 12 partidos, empató 13 y perdió 10, incluyendo su participación en la Liga Profesional Argentina y Copa Sudamericana, torneo en el que llegó hasta los octavos de final. Además, Belgrano marcó 42 goles y recibió 41 en su estadía.

Los problemas con Bryan Reyna

Uno de los aspectos que caracterizó el paso de Juan Cruz Real en Belgrano fue la mala relación con algunos jugadores; precisamente, uno de los implicados en este lío fue Bryan Reyna. El peruano perdió protagonismo con el paso de los partidos, llegando hasta no ser incluido en algunas convocatorias.

En el mes de agosto, Cruz Real decidió cambiar a Bryan Reyna en el partido ante Gimnasia (derrota 1-0), algo que generó malestar en la hinchada y también en el jugador. Sin embargo, el estratega mantuvo su postura: “Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. Entonces la gente no lo sabe”.

La respuesta del ‘Picante’ no tardó y se manifestó en redes sociales: “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 %, dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la ‘B’”.

Posteriormente, Juan Cruz salió a disculparse por lo sucedido, argumentando también que ya había conversado con Bryan: “Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”.

A su vez, agregó: “Lo que pasa es que hay entender los contextos, si estás jugando con 10 jugadores y el otro equipo tiene once, no es fácil. Cuando estás jugando de local, el hincha no analiza y solo quiere ganar. El cuerpo técnico trabaja incansablemente para poder potenciar a los futbolistas”.

