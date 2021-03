América logró una victoria importante frente a Tijuana, no solo por el buen momento que tienen en la Liga MX, sino por vencer después de seis años en el estadio Caliente. La figura del cotejo fue Pedro Aquino, quien sumó su segundo gol consecutivo con las ‘Águilas’ (ya había marcado ante Pachuca) y dio algunas confesiones tras el partido.

El volante nacional atraviesa uno de sus mejores momentos de su carrera, pero manifestó que para ello tuvo que pasar por un proceso de adaptación junto a su equipo, el cual se dio gracias a la confianza que sus compañeros y el comando técnico le brindaron,

“Cuando uno cambia de equipo te cuesta un poco hasta que te adaptes. Jugar en la Ciudad de México no es lo mismo que jugar en León. Gracias a Dios me fui adaptando muy bien por la confianza de los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva, me hicieron sentir muy bien. Todo es con trabajo, dedicación a lo que te gusta hacer y así te vas adaptando”, dijo.

Esa confianza se reflejó en el campo, pero hay un requerimiento que aún debe cumplir. De acuerdo con el jugador, uno de los pedidos que le ha hecho el DT de las ‘Águilas’ es “cubrir las espaldas de mi defensa, del central y es un trabajo muy táctico, ser inteligente para cubrir la posición del otro”.

Aquino fue el encargado de abrir el marcador para los suyos ante los ‘Xolos’ de Tijuana en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX. El jugador de las ‘Águilas’ se lució con una brillante definición en el área para poner el 1-0 parcial de su equipo en el Estadio Caliente.

Llamado a la Selección Peruana

La continuidad de Pedro Aquino, así como de Yoshimar Yotún en Cruz Azul y Renato Tapia en Celta de Vigo entusiasman a Ricardo Gareca, especialmente, de cara a las próximas jornadas de las Eliminatorias a Qatar 2022.

De acuerdo al cronograma de la Selección Peruana, este fin de semana enviarán las misivas a los clubes, para ceder a jugadores que sean considerados para los duelos ante Bolivia y Venezuela, y América será uno de los que reciba el pedido de prestar a ‘La Roca’.





